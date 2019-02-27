Три группы из Украины отказались от "Евровидения" из-за концертов в РФ

Группа Kazka, занявшая третье место в украинском национальном отборе, отказалась представлять страну на «Евровидении».

Напомним, ранее аналогичное решение приняли певица Maruv и коллектив Freedom-jazz girls band, которые заняли первое и второе места в национальном отборочном туре «Евровидения» на Украине, но не согласились с условиями НOТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), требовавшей от музыкантов прекратить концертную деятельность в России ради участия в конкурсе.

Как передает «Интерфакс», участники группы Kazka, которым, согласно очередности, также предложили представлять Украину на «Евровидении», также не стали отказываться от гастролей по России, подчеркнув, что они должны «объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор».

«Поэтому на предложение НOТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на "Евровидение"», — написали участники коллектива в Instagram.

При этом музыканты подчеркнули, что готовы побороться за участие в конкурсе в следующем году.