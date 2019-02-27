Кабмин Украины призвал законодательно ограничить гастроли артистов по РФ

Правительство Украины поручило Верховной раде изменить законодательство после ситуации с «Евровидением».

Напомним, ранее сразу несколько участников национального отбора Украины отказались представлять страну на песенном конкурсе «Евровидение» из-за условий НOТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины), требовавшей от музыкантов прекратить концертную деятельность в России ради участия в конкурсе.

Как передает «Интерфакс», после данных событий украинское правительство поручило Госкомтелерадио и НОТУ внести изменения в правила национального отбора представителя страны для участия в «Евровидение». В частности, предлагается перестать допускать к национальному отбору исполнителей, которые гастролируют по России.

Кроме того, Верховной раде поручено принять находящийся на рассмотрении закон о гастролях украинских артистов на территории России.

«В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое — внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение", второе — просить Верховную раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора», — приводит агентство слова вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко.