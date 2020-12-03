Виктор Дробыш рассказал о крайне сложной ситуации в российском шоу-бизнесе

Продюсер Виктор Дробыш заявил, что индустрия развлечений в России сейчас переживает весьма непростые времена.

«На самом деле, все реально плохо, потому что артисты действительно остались без заработка и это объективная причина. Все оказались в тяжёлом положении, но многие звёзды в состоянии прокормить себя и окружающих, а людям, которые только начали путь, – тяжело», – рассказал Дробыш в интервью порталу NEWS.ru.

Вместе с тем он отметил, что поддерживает введенные властями карантинные ограничения, несмотря на то, что сейчас «очень тяжело всей отрасли».

«Я считаю, если большое сборище народа ведёт к массовому заражению, то его надо прекращать», – подчеркнул продюсер, который сам перенес коронавирусную инфекцию этой осенью.

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