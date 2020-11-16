Забастовка Меладзе – мем недели. Возможна ли акция протеста в шоу-бизнесе?

Валерий Шотаевич Меладзе насмешил россиян накануне выходных. Он попытался призвать коллег по поп-цеху бойкотировать съёмки в новогодних программах. «Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», – написал Меладзе в соцсетях. Валерий Шотаевич уверен, что если люди включат телевизор и не увидят там в новогоднюю ночь привычного музыкального политбюро, то очень сильно расстроятся и прямо с утра 1 января пойдут требовать повысить уровень жизни деятелям эстрады.

Тут нужно оговориться. Усиление карантинных мер – история совсем не смешная для индустрии развлечений. В ней работает много людей, и далеко не все на столь высокооплачиваемых позициях, как Меладзе. Публикуя свой пост, артист даже снизошёл до метрополитена: разместил фотку, где люди в масках битком набились в вагон метро. Фотка, видимо, позаимствована у театралов, потому что на ней написано «Во всём виноват театр! 25%». (Имеется в виду требования к театрам сократить число зрителей в зале до 25%). Но форма акции протеста, выбранная артистом, поистине умиляет: наша эстрада уверена, что по крайней мере раз в год она нужна людям не меньше, чем врачи и пожарные.

На самом деле Валерий Шотаевич обеспокоен далеко не только тем, что техникам, костюмерам, операторам и звукачам нечем кормить семьи. С усилением карантина в Москве под угрозой оказались святая святых – новогодние корпоративы. Если телеогоньки позволяют нашим доблестным поп-иконам сохранять ощущение присутствия в обойме, то корпоративы – в некотором смысле следствие огоньков: кто хорошо засветился, тот хорошо и покушал.

И вот настала середина ноября… А ноябрь это не только месяц съёмок новогодних телешоу, но и время, когда подбивается график VIP-«ёлок» с миллионными гонорарами. И вот смотрит грустный артист на свой пустой график и думает: «А нафиг мне теперь бесплатно рот открывать?»

За то, что именно такая мысль посетила Валерия Шотаевича, поручиться, конечно, нельзя. Он сформулировал это так: «Новогодние концерты это всего лишь развлечение, не являющееся первой необходимостью. Поэтому их решили отменить. Но без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника». А раз так, то, по мнению Меладзе, в этом году «миллионы зрителей» уж точно прильнут к экранам. Прильнут – а там нет ни Меладзе, ни его соратников по гламурным баррикадам. Такого удара страна, конечно, не переживёт.

Некоторые коллеги по цеху артиста поддержали. А вот то, что остальные стали хохотать, стебаться и советовать пойти в дворники, это очень жаль. Валерий стал давать задний ход, а посмотреть на то, как музыкальная тусовка в перьях и стразах будет организовывать акцию протеста в виде лишения россиян возможности лицезреть себя-любимых, очень хотелось. Как тут не вспомнить сходку звёзд эстрады, на которой они договорились оборонять музыкальные медиа от одного агрессивного кашалота, заглотнувшего половину FM-диапазона. Постановили действовать решительно, били в бубны, молились на лик Путина и… почти сразу же по одиночке побежали целовать кашалоту лапки. Так что, и тут шоу нас ожидало бы дивное! И посмотреть на него точно стоило бы, даже в новогоднюю ночь.