Стало известно об участии призывавшего отменить новогодние шоу Валерия Меладзе в "Песне года 2020"

Похоже, певец, ранее призывавший к бойкоту «Голубых огоньков», передумал и все-таки снимется в новогоднем шоу.

Когда состоится концерт «Песня года 2020»

Запись знаменитого телеконцерта «Песня года», который традиционно показывают по телевидению сразу после Нового года – 1 и 2 января, состоится 5 декабря 2020 года. Сейчас к этим съемкам приковано особое внимание.

Во-первых, вследствие ограничительных мер из-за коронавируса концерты массово отменяются. Во-вторых, именно в связи с запретом собирать полные залы Валерий Меладзе на днях публично выразил свое возмущение. Популярный певец высказал недоумение из-за того, что артистам не разрешают зарабатывать, продавая билеты, как прежде, а между тем люди продолжают ездить в транспорте, и часть пассажиров брезгует масками.

Валерий Меладзе счел, что лишать заработков звезд несправедливо, и отметил: единственным развлечением россиян из-за повсеместных ограничений является просмотр шоу и концертов по телевидению. И предположил, что хорошим выходом стал бы бойкот звездами новогодних «Голубых огоньков». Тогда бы, мол, все поняли, как тяжело живется представителям шоу-бизнеса из-за коронавируса.

Кто примет участие в «Песне года 2020»

После этого заявления Меладзе поднялась такая волна, что даже сам певец, кажется, не ожидал столь мощного резонанса.

Он был вынужден поправиться и объяснить, что «гипотетически закинул удочку». Но как он «закинул удочку», так, похоже, ее и свернул.

Как выяснил Sobesednik.ru, 5 декабря на стадионе «ВТБ Арена» состоится пятичасовая съемка новогоднего телеконцерта «Песня года 2020». И кроме того, что зрители могут купить билеты и впервые за долгое время с начала пандемии в живую увидеть своих кумиров (билеты продаются по цене до 8 000 рублей. – Прим. Sobesednik.ru), среди участников концерта на сайтах компаний, продающих билеты, значится… тот самый Валерий Меладзе, который призывал бойкотировать съемки новогодних шоу!

Помимо Меладзе, в «Песне года 2020» примут участие София Ротару, Игорь Крутой, Валерий Леонтьев, Димаш, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Филипп Киркоров и многие другие.

фото: скриншот ticketland.ru

Будет ли в «Песне года 2020» Валерий Меладзе

Корреспондент Sobesednik.ru позвонил в одну из компаний, которая занимается продажей билетов на «Песню года 2020», чтобы убедиться в правильности информации об участии Меладзе в концерте 5 декабря. Первым делом нас заверили, что всем зрителям будут раздавать маски, в фойе разместят санитайзеры – словом, все будет, согласно требованиям Роспотребнадзора. И скандала, аналогичного тому, что разгорелся из-за концертов Басты в Санкт-Петербурге, ждать не следует.

– Точно ли Валерий Меладзе примет участие в съемках «Песни года 2020», которая будет показана на Новый год? – спросили мы менеджера по продаже билетов на концерт.

– Валерий Меладзе заявлен в общем списке, – ответили нам в компании. – Это основной состав артистов, заявленных для участия в концерте.

Но в жизни все бывает, и в список звезд в любой момент могут быть внесены изменения, – отметил продавец билетов на «Песню году 2020». – Пока об отказе Меладзе от участия в новогодних съемках нам никто не сообщал.

– То есть Валерий Меладзе гарантированно появится в «Песне года 2020»?

– Стопроцентную гарантию дает только Господь Бог. Если вы хотите быть твердо уверены в присутствии Меладзе, купите билеты на его сольный концерт, который был перенесен с этого года на 8 апреля 2021 года.