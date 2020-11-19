"Денег нет": София Ротару решила вернуться в Россию

Директор певицы рассказал, какой гонорар получает звезда и зачем она летит в Москву.

Певица София Ротару уже больше года не появлялась в России. У звезды не было возможности прилететь в Москву из-за пандемии.

Судя по всему, у Ротару, как и у многих представителей шоу-бизнеса, дела с финансами сейчас обстоят не важно. Из-за пандемии певица осталась без концертов.

– Да, выступлений у Софии Михайловны нет, – подтверждает концертный директор певицы Сергей Лавров.

Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически.

Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет, – продолжает Лавров. – Плюс ко всему у нее очень дорогая логистика (билеты на самолет, аренда VIP-зала, гостиница для звезды и коллектива). В общей сложности набирается сумма на два миллиона. Получается, чтобы только обеспечить все расходы по ее приезду, организаторам нужно заплатить гонорар Баскова. А ведь еще ей самой нужно заплатить гонорар.

Поэтому заказчики выбирают тех, кто подешевле. Сейчас кризис: денег ни у кого нет.

По словам Лаврова, Ротару периодически выступает бесплатно. Как правило, это происходит в исключительных случаях.

– За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар, – объясняет Сергей. – Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения. За съемки в новогодних огоньках на «Первом канале» и «России 1» Ротару тоже не платят.

Но отсутствие заказчиков, способных «потянуть» выступление Софии Ротару, не значит, что российские зрители еще долго не увидят любимую певицу. На днях стало известно: в ближайшее время София Михайловна все же вернется в Москву.

– Да, София Михайловна дала добро Игорю Крутому приехать в Москву, – сообщает сенсационную новость Сергей Лавров. – Она выступит на «Песне года» и даже готова отсидеть для этого карантин.

Хочу подчеркнуть: выступление Ротару на фестивале «Песня года» будет бесплатным. У Софии Михайловны давняя дружба с Игорем Крутым, поэтому гонорар ей никто платить не будет.

А то в прошлом году, когда она выступила на «Песне года», написали: «Денег нет, поехала зарабатывать в Россию».