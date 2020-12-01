"Хапнул денег, а другие голодают": Разин врезал Басте за концерты в разгар пандемии

Продюсер Андрей Разин считает, что рэпер должен был учесть опасность коронавируса и отказаться от выступления.

Нарушил ли Баста правила проведения концертов во время эпидемии коронавируса

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) оказался в центре скандала. В разгар пандемии коронавируса он дал два концерта в Санкт-Петербурге, на каждом из которых собрал по несколько тысяч своих поклонников. В соцсетях появились сообщения, что часть зрителей были без защитных масок и нарушали социальную дистанцию. Появившиеся в Сети видео с концерта дали впечатление «пира во время чумы», как уже прозвали концерты Басты в Ледовом дворце 27 и 28 ноября.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить имеющуюся информацию, но сам Баста уже заявил, что нарушений не было: по его словам, зрителям при входе раздавали маски, а в фойе установили санитайзеры. Вакуленко подчеркнул, что заполняемость Ледового дворца не превысила допустимые 50% (правило о 25% зала вступило в силу лишь 1 декабря. – Прим. Sobesednik.ru).

Если Басте и удастся уладить формальности, то моральная сторона самого факта проведения столь масшатбных концертов во время пандемии продолжает вызывать вопросы. Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского) присоединился к просьбе проверить обстоятельства шоу и явно остался не в восторге от аншлага в разгар эпидемии коронавируса.

Андрей Разин: Баста должен был отказаться от концертов в пандемию!

Sobesednik.ru узнал, что ряд артистов, в отличие от Басты, отказались выступать в Ледовом дворце: они побоялись рисковать здоровьем своих поклонников.

– Мне тоже предлагали провести концерт группы «Ласковый май» 3 января в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, – заявил нам 57-летний продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин.

Организаторы планировали продать почти три тысячи билетов. Но я отказался! Более того, за этот концерт мне даже предоплату прислали, которую я вернул. Я отказался от выступления в знак солидарности с нашим населением. Я согласен с мнением, что нельзя устраивать пир во время чумы.

Разин уверен, что Баста должен был поступить точно также и отказаться от выступления в разгар пандемии.

Андрей Разин осудил Басту // фото: Александр Алешкин

– Баста продал билеты и положил деньги в карман на фоне других голодающих артистов, – возмущается продюсер. – Я считаю, что это кощунство. Надо быть с народом, любить свое население, сопереживать смертям. Также надо показывать людям пример, что нужно действительно оберегаться от коронавируса, ведь от этой болезни много потерь. У меня одноклассник умер, знакомый судья умер, я сегодня выезжаю к нему на похороны. Еще ушел из жизни солист группы «Ласковый май» Александр Прико, Юрий Шатунов находится в зоне риска, потому что курит с шести лет.

В этой ситуации Баста, я считаю, поступил очень некрасиво: хапнул свои деньги и радуется.

Неудивительно, что комитет по культуре Санкт-Петербурга не выявил нарушений, – продолжает Андрей Разин. – Власти Петербурга ведь сами разрешили этот концерт! Мой концерт тоже был разрешен. Организаторы мне говорили: «Андрей Александрович, вы должны радоваться, что вам позволили продать три тысячи билетов!» А я им ответил: «Да вы посмотрите по телевизору, что с людьми делается! О каких концертах может идти речь? Если кто-то из зрителей заразится, а кто-то вообще умрет, это же будет на моей совести!».