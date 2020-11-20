"Шнура, которого мы любили, больше нет": Баста разнес лидера "Ленинграда"

Сергей Шнуров и Василий Вакуленко поругались из-за песни Олега Газманова на шоу «Голос».

В шоу «Голос» 20 ноября начался этап поединков, наставники сформировали первые пары и представили на суд зрителей и друг друга свои номера. Обычно судьи не скупятся на хорошие слова в адрес коллег, но не в случае Шнура и Басты. Эти два наставника постоянно пикируются, так случилось и в этот раз.

Команда Басты в лице Кристины Светличной и Василия Пасечника (в проекте остался именно он) показала номер на песню Олега Газманова «Единственная моя», которую, как известно, пел Филипп Киркоров Алле Пугачевой еще до того, как в жизни Примадонны появился Максим Галкин. Номер был разыгран как бальный танец дамы и офицера.

Выступление команды Басты, разозлившее Шнура//фото: скриншот "Первого канала"

Валерий Сюткин и Полина Гагарина похвалили исполнителей, а вот Сергей Шнуров явно не пришел в восторг от такой идеи исполнения известной песни.

– Я не ожидал такого официоза от Басты... – сказал Сергей. – Причем поставил это тот человек, который написал великолепную вещь «Жора, где ты был?» Вот здесь я Жору этого не увидел... Василий чувствует конъюнктуру.

Сергей Шнуров явно скучал во время "офицерского" исполнения "Единственной"//фото: скриншот "Первого канала"

– Такое ощущение, то Сергей говорит про себя, – парировал Баста.

Мы потеряли Сергея, которого все любили. Мы молились на него. Ладно, где Жора. Где Шнур? Его больше нет. Никто не мог представить вас, Сергей, с зачесанными волосиками назад.

– Я здесь. А где Баста? – прокричал Сергей через кресло Полины Гагариной. – Молодец, Василий! Киркорову бы понравилось!

Баста "молился" на Шнурова//фото: скриншот "Первого канала"

– Между прочим, это похвала, – среагировал Баста.

Разошлись на том, что Василию Вакуленко (по мнению Шнура) в ближайшем будущем быть художественным руководителем концертов ко Дню полиции. А Сергею Шнурову (на взгляд Басты) – руководителем этой самой полиции. Правда, сам лидер «Ленинграда» на это категорично заявил: «Никогда!»

Кстати, Шнуров раскритиковал и второй номер команды Басты, в котором участвовала Александра Будникова, дочь ведущего "Первого канала" Романа Будникова. Она и прошла дальше.

– Что вы хотели друг другу сказать? Много слов, но о чем они?! У меня такой поток несвязных слов обычно с похмелья бывает, – рассуждал Шнур.

– Не обращайте внимание, ребята! – махнул рукой Баста. – У него просто приступ.