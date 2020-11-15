Коммунисты написали заявление на Меладзе за намерение сорвать "Голубой огонек"

В партии «Коммунисты России» предложили оштрафовать Валерия Меладзе за призыв к артистам не участвовать в записи новогодних телепередач.

Ранее певец в личном Instagram опубликовал пост, где посетовал на то, что из-за коронавирусных ограничений были отменены концерты, в связи с чем «нет ощущения праздника». Отсюда он делает вывод, что артистам стоило бы саботировать участие в записи новогодних телевизионных шоу. Это якобы обратит внимание общественности на то, что ограничения лишили работы десятки тысяч людей из шоу-индустрии.

Предстедатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин ни много ни мало нашел в словах звезды состав уголовного преступления. «Господин Меладзе призвал артистов отказаться от съемок в новогодних передачах, хочет сорвать "Новогодний огонек", любимый десятками миллионов зрителей. Действия артиста находятся на грани предусмотренных статьей УК призывов к массовым беспорядкам, саботаж», — цитирует Сурайкина «РИА Новости».

Далее последовал ряд милитаристских сравнений, где звезды шоу-бизнеса стали солдатами передового фронта в борьбе с пандемийной хандрой. А Меладзе обвиняют в «предательстве зрителей».

В пресс-службе партии отметили, что в ГУВД Москвы направлено заявление с просьбой «оштрафовать шантажиста-певца за призывы к саботажу».