Меладзе передумал бойкотировать новогодние шоу. Лоза уверен – затея была провальной

Эстрадный певец Валерий Меладзе пояснил, что его пост в Instagram, в котором он призвал артистов отказаться от участия в телевизионных концертах к Новому году, были лишь способом высказать возмущение отменой концертов. Участвовать в «огоньках», как и другие, он не перестанет. По мнению музыканта Юрия Лозы, при необходимости приглашенных знаменитостей без проблем бы заменили.

«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдёт, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съёмок, и всего, — приводит слова Меладзе «Подъем». —

Мы ж не звери — взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости».

Он заверил, что это было его частное мнение, где он выразил возмущение сложившейся ситуацией.

При этом Лоза пояснил, что реального шанса у забастовки эстрады не было, потому что их всегда можно заменить теми артистами, которых обычно на «огоньки» не зовут:

«В новогодних эфирах участвуют 10% артистов — одних и тех же артистов, из года в год. А 90% артистов туда не приглашают, они сидят дома. Так вот, они с удовольствием заполнят эту нишу. Никто, думаю, не откажется, если им позвонят»,

— пояснил музыкант РИА Новости.