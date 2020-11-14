Меладзе призвал артистов к бойкоту новогодних шоу на ТВ. Зрители только за

Эстрадный исполнитель Валерий Меладзе в своем Instagram предложил коллегам отказаться от участия в записи различных новогодних представлений для телевидения, чтобы выразить протест против закрытия театров и отмены концертов в связи с коронавирусом.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и тд сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует», — возмущен певец. Он отмечает, что параллельно миллионы москвичей продолжаются пользоваться метро.

Он не согласен с позицией мэрии Москвы, которая в этом году решила отказаться от проведения праздничных массовых мероприятий из-за тяжелой эпидемиологической ситуации, призвав отмечать Новый год дом. «Без этих развлечений нет Нового года, нет позитива, нет ощущения праздника», — уверяет Меладзе.

«Представьте если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни Новогоднего огонька, ни музыкальных ни развлекательных программ», — пригрозил властям исполнитель. По его словам, полный бойкот со стороны артистов приведет к тому, что руководство столицы поймет, «что есть целая отрасль».

Впрочем, судя по комментариям пользователей, отсутствие в телевизионной сетке «ужасных огоньков» особенно никого не огорчит. Большинство людей такой перспективе даже обрадовались, как и перспективе вообще не видеть Мелдзе в телевизоре:

«Ура! Наконец-то вас всех не будет в телевизоре в новогоднюю ночь! Как вы надоели», — пишет одна из пользователей. «Мы переживем ваше отсутствие в наших телевизорах, можете вообще не сниматься в новом году», — солидарен с ней другой комментатор.

Также многие высказывают позицию, что телевизионным звездам не стоит жаловаться на карантинные меры, так как их финансовое положение, как считают пользователи, в любом случае далеко от проблем большинства актеров и музыкантов, которые не пользуются такой популярностью.