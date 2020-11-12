"Спасибо, мой Господин!": Собянин разрешил выходить на улицу в Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в Новогоднюю ночь никаких массовых мероприятий в Москве проводиться не будет. Праздновать придется дома, но выход из дома мэрия пока санкционирует.

«Приняли решение о том, что массовых больших мероприятий в Новый год не будет, будем праздновать дома… Это семейный праздник, если большая семья, то надо праздновать дома. Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь», — пояснил градоначальник.

Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в столице, которую власти стараются максимально «держать под контролем». По его словам, организация праздника сейчас была бы сравнима с «пиром во время чумы», но усиливать ограничительные меры он также пока не собирается: «Но все будет зависеть, конечно, от ситуации».

Закрыты в Новогоднюю ночь будут и все кафе, бары и ресторан.

Пользователи твиттера по-разному оценили выступление мэра, однако многие уверены, что он как герой Рождественских историй по имени Гринч «украл» у москвичей Новый год: «Я так понимаю, Собянин отменил Новый год», — пишет один из них. «Собянин официально отменил Новый год. Москвичи, вы остаетесь в 2020 году, извините», — объясняет другой.

При этом в некоторых комментариях прослеживается и плохо скрываемая ирония, перерастающая порой в откровенный сарказм: «Спасибо, мой Господин!» — комментирует последовательница разрешение от мэра выходить на улицу. Другой пользователь припоминает Собянину весенние практики, когда прохожих могли оштрафовать за отсутствие пропуска: «Сергей Собянин отменил Новый год. Все кто будет отмечать, радоваться и праздновать будут оштрафованы».