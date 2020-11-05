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"Ненавидим тебя": москвичи жестко разнесли страничку Собянина в соцсети из-за карантина

Общество
16:33, 05 ноября 2020

"Ненавидим тебя": москвичи жестко разнесли страничку Собянина в соцсети из-за карантина
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Столичный градоначальник Сергей Собянин в последнее время активно теряет поддержку москвичей. Так, во время первой волны пандемии жесткие ограничительные меры, введенные столичной администрацией, не нравились многим, но были восприняты не столь резко, что позволило Сергею Семеновичу в какой-то степени примерить на себя роль «эффективного антикризисного менеджера». Но уже этой осенью жители Москвы готовы разносить чиновников в клочья, поскольку не собираются мириться с ограничениями, введенными в связи с усугублением эпидемической ситуации в городе.

Примечательно, что недовольных действиями властей жителей столицы становится так много, что они уже готовы донимать мэра упреками едва ли не круглосуточно. Весьма красноречивой иллюстрацией, описывающей реальные настроения горожан, может послужить поток гневных комментариев, вылившихся в адрес Собянина под постом, в котором он поспешил порадовать граждан известиями о модернизации парка подвижного состава столичной подземки.

На страничке Сергея Семеновича в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой он прикрепил небольшое видео и сообщил о появлении в московском Метрополитене новых поездов. Отдельно мэр столицы отметил, что уже через 3 года Москва будет обладать самым молодым и современным парком вагонов среди всех мегаполисов Европы и Америки. Вот только радоваться пополнению парка Метро горожане не спешат, напротив, они сыплют в адрес Собянина проклятьями и массово требуют вернуть в школы столицы полноценное очное обучение. В комментариях сложно найти хотя бы одно нейтральное сообщение, обращенное к главе городской администрации, не говоря уже о положительных.

«Верните детям очное образование. Вы нарушаете Конституцию и издеваетесь над пожилыми людьми, запирая их по домам, отнимая льготы, медицинскую помощь и здоровье. Мэр утратил наше доверие – освободите город», «Откройте школы и опубликуйте статистику по заболеваемости среди детей», «Еще больше ненавидим тебя после продления дистанционки», «Что вы вообще творите, долго будет продолжаться это издевательство?», «Для кого это вы стараетесь, если судя по убитой вами медицине, люди заболеют и умрут. Вы сами будете ходить по метро?», «Надеюсь, вы скоро ответите за то, что творите эти два года с детьми и образованием», — пишут возмущенные пользователи.

Теги: #Москва #Собянин

Рубрика: Общество

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Фото: Global Look Press

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