Собянин продлил удаленку в школах и заявил об обострении ситуации с ковидом

Учащиеся 6-11 классов московских школ продолжат удаленное обучение до 22 ноября. Об этом в своем блоге на сайте мэрии написал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за три недели дистанционного обучения старшеклассников количество выявленных случаев коронавируса среди них снизилось в два раза, что также должно отражаться и на здоровье их близких.

«Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано», — пишет градоначальник, отмечая, что власти делают всё возможное для сохранения качества образования в таком режиме.

Кроме того, Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице с начала этой недели начала обостряться, а до этого шла на убыль.