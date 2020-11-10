Власти Москвы разрешили отпраздновать Новый год, но "в более скромном формате"

Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк пояснил, что новые ограничения будут действовать и в новогоднюю ночь. Таким образом все ночные заведения, бары и рестораны с 11 часов вечера 31 декабря до шести утра 1 января будут закрыты.

«Новый год будет, он никуда не денется. Он наступит по плану 31 декабря, но в более скромном формате — наверное, все рестораны работать не будут», — сказал первый заместитель руководителя Аппарата мэра столицы в эфире «России 1» (цитата по Znak.com).

Немерюк поделился, когда москвичам можно будет встретить праздник: «Отметить Новый год можно будет и 31 декабря, и 1 января, но не в ночное время».

Также он заверил, что мэрия заранее предупредила об этом бизнес, а о полном закрытии всех ресторанов и заведений общепита речи «пока не идет».

Напомним, что сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 13 ноября по 15 января в столице будут действовать новые эпидемиологический меры. В частности московские вузы полностью перейдут на дистанционный формат обучения, а бары и рестораны не смогут работать в ночное время. Отмечалось, что это не коснётся доставки.

Ранее Sobesednik.ru приводил подробный список новых ограничений.