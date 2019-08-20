Департамент похоронных дел. Штрихи к портрету Алексея Немерюка

Этим летом, после ареста журналиста Ивана Голунова, которому подкинули наркотики, о похоронной мафии в Москве узнал весь мир. Правда, говорили в основном о связи ГБУ «Ритуал» и руководства московского УФСБ. И совсем за кадром остался чиновник, который курирует похоронную отрасль столицы – Алексей Немерюк.

Штрихи к портрету чиновника мэрии Москвы, который способен похоронить многие проблемы: Russian Deadline и «Собеседник» выяснили, что связывает главу столичного департамента торговли и услуг с фигурантами уголовного дела об убийстве депутата Госдумы и организатором бойни на Хованском кладбище.

Глава первая, где убивают депутата Госдумы

Во вторник вечером, 26 апреля 1994 года, в Химках произошло первое в истории России убийство депутата Госдумы. Банкира и предпринимателя Андрея Айздердзиса расстреляли из помпового ружья на подходе к собственному дому. Дело поставили на особый контроль, следственную группу возглавил начальник управления угрозыска МВД Владимир Колесников, который брал Чикатило.

Могила убитого депутата

// фото: moscow-tombs.narod.ru

Результат не заставил себя долго ждать – вскоре силовики объявили о раскрытии убийства. Организаторами назвали несколько молодых химчан (Сергея Кудряшова, Александра Егорцева, Сергея Сучкова, Александра Малашенко и Дмитрия Катерного), а исполнителем – Дмитрия Михненко. В итоге почти всех отправили под арест, писала пресса. Только Михненко скрылся, вроде бы в Испании.

Но уголовное дело похоронили, не доведя до суда. Позднее «Коммерсант» писал, что Генпрокуратура обнаружила причастность высокопоставленных сотрудников химкинского УВД к сокрытию следов преступления: «Сросшаяся с местной милицией группировка стала активно развивать торговый бизнес».

Фигуранты «дела Айздердзиса» действительно занялись в Химках бизнесом, свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс. К примеру, в 2005-м году Кудряшов, Катерный и Малашенко основали ООО «Эдельвейс» по производству напитков. Но это не всё. В ООО «Веста Групп» Дмитрий Катерный составил компанию Анне Немерюк, жене Никиты Немерюка, младшего брата куратора похоронного бизнеса в мэрии Москвы Алексея Немерюка.

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Досье

Загадочная смерть

Отец Алексея Немерюка, тоже Алексей, трудился в Зеленограде на заводе ЭЛМА, выпускавшем материалы для электронной промышленности, но в 90-х решил уйти в собственный бизнес: основал ЗАО «Алан-Z» и начал перегонять подержанные иномарки. Дела шли в гору, Алексей Немерюк-старший добился всеобщего уважения, став «одним из самых богатых и влиятельных людей Зеленограда», а его первенец работал в местной префектуре. Но в 2009 году Немерюк-старший ушел из жизни. Обстоятельства его смерти до сих пор служат почвой для пересудов. Одно время оба наследника даже «проверялись на причастность» к его смерти, но настоящего убийцу так и не нашли.

Глава вторая, в которой хоронят ритуальный рынок

Другой фигурант «дела Айздердзиса» (Сергей Кудряшов) тоже имеет отношение к ритуальному бизнесу.

14 мая 2016 года на Хованском кладбище столицы произошла массовая драка по переделу похоронного рынка с участием чуть ли не 500 человек, погибли трое. Вину за организацию беспорядков возложили на главу территориального отделения ГБУ «Ритуал» Юрия Чабуева. Теперь он отбывает 11-летний срок в колонии.

Впрочем, источники Russian Deadline и «Собеседника» в мэрии Москвы считают, что Чабуев не был самостоятельной фигурой и на конфликт на Хованском кладбище его толкнул кто-то гораздо более влиятельный. Фамилию называют только не для печати, но семь лет назад супруга Чабуева вместе с женой тогдашнего директора похоронной службы Химок Вячеслава Ныркова основала компанию «Грааль», которая занялась организацией похорон, свидетельствуют данные СПАРК-Интерфакс. Их компаньоном по фирме оказалась Татьяна Кудряшова.

По данным Russian Deadline и «Собеседника», женщина приходится близкой родственницей тому самому Сергею Кудряшову. Таким образом, фигуранты уголовного дела об убийстве депутата Госдумы оказались связаны с семьей чиновника столичного правительства и похоронным бизнесом, который тот курирует в Москве.

Впрочем, нашлись у Алексея Немерюка связи и посолидней.

Глава третья, где обнаружился «след Кремля»

Брат чиновника Никита Немерюк в 2015 году женился на Анне Кондратьевой. Отец Анны, Михаил Кондратьев, работал в Федеральном государственном учреждении «Управление по обслуживанию и эксплуатации Дома правительства Российской Федерации» Управления делами президента в тот период, когда кремлевским завхозом был Владимир Кожин. Свадьбу Кондратьевой и Немерюка, по информации Russian Deadline и «Собеседника», праздновали несколько дней: в качестве приглашенного гостя выступал кумир 90-х Сергей Лемох, а в конце вечеринки устроили фаер-шоу.

При этом Анна Немерюк преуспевает не только в светской жизни, но и в бизнесе. Телефон одной из ее фирм (ООО «АКМ») совпадает с телефоном компании «Совершенная техника» Дениса Сысоева. В начале 2000-х человек с такими персональными данными состоял на спецучете Центра оперативно-разыскной информации ОМВД России по Ярославскому району Москвы с окраской «квартирная кража». Теперь вместе с сыном бывшего кремлевского завхоза Игорем Кожиным он управляет фондом «Спорттех». Кроме того, Сысоев руководит компанией «Южный берег», у которой есть особняк на территории президентского санатория «Русь». Об этой истории несколько лет назад писал «Собеседник»: зарегистрированный в Петербурге «Южный берег» с уставным капиталом в 27 млн рублей получил от Управделами президента под руководством Кожина-старшего сначала одну из вилл «Руси», а затем и землю под ней в десятки раз дешевле рыночной стоимости.

Словом, связи у Алексея Немерюка не только сомнительные, но и солидные, и, несмотря на скандалы в похоронной отрасли, он остается важным человеком в команде Собянина. Особенно актуально это сейчас, во время выборов в Мосгордуму, когда именно Немерюк организует для своего шефа разнообразные шашлыки-машлыки. Знакомые чиновника описывают его как человека, способного похоронить любые проблемы – и свои, и своего руководства.

Справка

Семейный «Стан»

Загородное семейное поместье Немерюков в подмосковном Баранцево оформлено под видом садового товарищества «Стан». Его общая площадь (наделы оформлены на чиновника, его жену и мать) составляет 5–6 га, а площадь основного особняка – почти 700 кв. м.

Алина Волчинская и Ростислав Богушевский

специально для «Собеседника»,

при участии Олега Ролдугина

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Материал вышел в издании «Собеседник» №31-2019 под заголовком «Департамент похоронных дел».