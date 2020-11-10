Собянин: Москва прекращает ночную жизнь и очное обучение в вузах до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице вводятся новые ограничения. Они будут действовать два месяца с 13 ноября до 15 января.

В частности:

С 23:00 до 6:00 будут в обязательном порядке закрыты все заведения общественного питания, ночные клуби и подобные заведения. Работа на вынос разрешена.

Все московские вузы полностью переходят на дистанционную систему работы. То же рекомендуется сделать частным и федеральным университетам.

Школьники, которые уже переведены на удаленку должны по максимуму соблюдать самоизоляцию. Их социальные карты так и будут заблокированы.

Театры, кинотеатры и залы обязаны пускать в зал не больше 25% людей от его вместимости.

Массовые мероприятия, в том числе спортивные полностью переходят с уведомительного характера на согласовательный.

Все досуговые мероприятия отменяются или переходя в онлайн, но это не касается мероприятий, которые организовала исполнительная власть, они могут проводиться и дальше.

Ограничена работа детских развлекательных центров, детских уголков и подобных заведений.

На своей странице на сайте московской мэрии Собянин поясняет, что вынужден пойти на эти меры из-за неуклонного роста числа заболевших коронавирусом в столице.

«Требуется ввести дополнительные ограничения, чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости», — пишет он. Градоначальник уверен, что ситуация в ближайшее время будет только ухудшаться: если в августе количество положительных тестов на ковид составляло около 1%, то сейчас оно уже достигает 7,5%.

Система здравоохранения и без того уже работает на своем пределе, признается Собянин, накануне в Москве был выявлен новый максимум по числу заболевших, а также сказываются и сезонные вирусы, такие как ОРВИ.

«Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей», — поясняет мэр.