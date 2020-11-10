Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление

Стоп-кадр: YouTube

"Я увидел возможность раскрыть правду": Родченков подробно рассказал о работе с Путиным
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Путин снова всех переиграл: почему именно Россия – победитель конфликта в Карабахе
Константин Хабенкский // Фото: "Метод-2" / скриншот YouTube

"Без Хабенского был бы провал": отзывы зрителей о сериале "Метод-2"
Фото в статье: кадры из фильма "Сокровенный человек" / предоставлены прокатчиком ПРОвзгляд

"Сокровенный человек": Кровь, жернова истории и Андрей Платонов
В центре внимания
Элла Памфилова // Фото: Global Look Press
"Это последний шанс": эксперт заявил о скорой отставке Эллы Памфиловой из ЦИК
До Белого дома на электричке: почему Америка полюбила Джо Байдена
Андрей Пивоваров: Соловьев, как шавка, бросается на любого несогласного с властью

Новости дня

10 ноября, вторник

[14:42]Собянин: Москва прекращает ночную жизнь и очное обучение в вузах до 15 января
[14:19]Жириновский не хочет возвращения Навального в Россию. Этого следовало ожидать
[13:20]Турция намерена принять участие в миротворческой миссии в Карабахе
[12:45]"Об этом нет ни одного слова": Песков уклончиво ответил о турецких миротворцах
[12:21]Белорусская АЭС перестала работать спустя неделю после запуска
[11:40]Мосгорсуд счел неправомерным отказ продлевать Егору Жукову испытательный срок
[11:10]Ольга Бузова платит за песни тысячи долларов, а Рогозин пишет свои хиты сам
[10:26]Турция поздравила Азербайджан с "важной победой" и освобождением Карабаха
[09:48]Призвать расстрелявшего сослуживцев могли из-за безответственности военкомата
[09:06]Глава ВС Армении встретился с оппозицией. Они обещали найти выход из кризиса
[08:41]"Капитуляция" Армении и российско-турецкие миротворцы в Карабахе. Главное к 10 ноября

09 ноября, понедельник

[20:36]Власти Азербайджана признали, что по ошибке сбили российский вертолет
[20:19]Вертолет ВС России сбит на территории Армении близ Азербайджана и Турции
[16:22]Изменения кабмина в корне определят экономику: она станет либо сырьевой, либо цифровой
[15:47]"Новый век": Пандемия не должна стать прикрытием для разорения бюджета
[14:59]В Петербурге суд рассмотрел иск к любовнику из-за разрушенного брака
[12:51]Водитель мусоровоза в Петербурге в рабочее время делал закладки с наркотиками
[12:13]Путин отправит в отставку глав Минтранса, Минстроя, Минприроды и Минэнерго
[11:21]Под Воронежем солдат-срочник убил троих военных и сбежал
[10:59]Новый антирекорд COVID-19 в России: почти 22 тысячи новых случаев заражения
[10:26]В 78 регионах РФ снизилась рождаемость, а в 62 субъектах увеличилась смертность
[09:22]В Ливане горят плантации после падения метеорита
[08:41]В Торговой палате предложили ввести административку за торговлю в соцсетях
[07:58]Протесты в Грузии и Беларуси, а также скопление фур у КНР. Новости к утру 9 ноября

08 ноября, воскресенье

[18:07]В Таиланде против требующих отставки премьер-министра применили водометы
[17:43]Дзюбу отстранили от ноябрьских матчей из-за слитого видео с мастурбацией
[17:19]В Омске задержаны сторонники Навального, требовавшие отставки нового главы Минздрава
[16:02]Госпитализировать с ковидом будут тех, у кого нет отдельной комнаты в квартире
[15:19]Вышла серия российского мультфильма о личных границах для детей
[14:26]В Минске задержали и отпустили российских журналистов после проверки аккердитации
[13:52]Азербайджан и Армения пытаются удерживать позиции в карабахском городе Шуши
[13:02]В отделе полиции под Воронежом найден мертвым участковый
[12:21]В Минске перед протестами госорганы начали глушить мобильную связь
[11:46]Байден отменит запрет на иммиграцию из мусульманских стран и вернет Вашингтон в ВОЗ
[11:03]В Петербурге подросток попытался убить племянницу, мать и отца
[07:25]Светлана Тихановская обратилась к Байдену
[07:00]Победа Байдена и толпа против локдауна в Германии. Новости к утру 8 ноября

07 ноября, суббота

[17:58]В ООН считают, что в 16 странах может начаться массовый голод
[17:08]Песков назвал абсурдом идею давать дипломы о высшем образовании на всю жизнь
[16:29]В Люберцах во время экстренной посадки самолета погибли два человека

Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Меры экстренной помощи себе при психологических травмах
Фото: depositphotos
Рецепт: Осетинский пирог для Маска и всех, кто в маске
Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Дональд Трамп // фото в статье: Global Look Press
Миллиардер, плейбой и простак: 5 историй про проигравшего президента Дональда Трампа
Фото в статье: пресс-служба СТС
"Не глазуньей единой…": Топ-3 кулинарных шедевра из яиц
Фото: Global Look Press
Смелая акушерка в Челябинске и нехватка лекарств в Кемерове: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владивостоке – кредиты на трусы, в Нижнем – Пивоваров: что обсуждали в Сети
Фото в статье: depositphotos
Деревенский пай, баклажаны с сыром и спагетти с печенью: топ-3 горячих блюд от шефа
sobesednik logo

Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление

Общество
14:28, 10 ноября 2020

Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление
Александр Беглов // Фото: Global Look Press
Александр Беглов // Фото: Global Look Press

Пока общественность активно обсуждает жесткие ограничительные меры, введенные московскими властями в рамках второй волны коронавируса и обострения эпидемиологической ситуации в городе, к чему-то похожему, судя по всему, пришло время готовиться и жителям Северной столицы. Губернатор Петербурга Александр Беглов немногим ранее выступил с тревожным заявлением, которое, по большому счету, свидетельствует о том, что городские власти взяли курс на те же действия, которыми не так давно «обрадовали» москвичей представители администрации Сергея Собянина.

Беглов, к слову, обратился к жителям Петербурга с просьбой готовиться «к любому варианту развития событий», отметив, что городские власти планируют в будущем вводить новые ограничения для борьбы с распространением COVID-19 в зависимости от ситуации. Впрочем, в своем заявлении губернатор поспешил успокоить граждан, отметив, что сценарий введения в городе полного локдауна питерские власти пока не рассматривают.

«Мы будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы Петербург смог избежать введения повторного локдауна. Планируем вводить новые ограничения по мере возникновения такой необходимости. Нам придется привыкать к новым условиям жизни, тем более, что количество больничных коек в городе не бесконечно», – заявил Беглов во время обращения к петербуржцам в эфире «Радио России».

Примечательно, что немногим ранее во время совещания с членами делегации Минздрава РФ петербургский губернатор заявил, что плановая нагрузка на медицинские учреждения в городе уже превышена в несколько раз. Стоит напомнить, что в Петербурге с 9 ноября введены в действие новые ограничения для борьбы с распространением заболевания. Так, в Северной столице отныне запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, также действует запрет на работу фуд-кортов и других заведений общественного питания в торговых центрах.

Тема: "Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

Собянин: Москва прекращает ночную жизнь и очное обучение в вузах до 15 января
Александр Беглов // Фото: Global Look Press

Общество

Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление
Сергей Махлай

Общество

Владелец "Тольяттиазота" взялся поучать российские правоохранительные органы
Политика
Рискует потерять все: Илья Яшин о тюрьме для Путина и его шансах на спокойную старость
"Да какие они эффективные менеджеры!": Радзиховский раскритиковал новых министров
Будущий преемник или "агент 007" кремлевской политики: Кто такой Сергей Нарышкин?
Замена Лаврову? СМИ выяснили будущую политическую должность Сергея Нарышкина
Общество
Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление
"Кремль. Путину". Возродите придомовую территорию!
"Одичалые": Михаил Делягин распек Собянина и мэрию Москвы за странный карантин
Почти как у Баталова: как живет московская пенсионерка, переписавшая квартиру мошенникам
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Александра Мураховского, который без верховного звонка и Юлию Навальную к мужу не пропускал, поощрили – и правильно сделали. Я разве против? Это служба такая, и она как раз не оставляет ощущения унижений и тупой бессмыслицы. Понятно теперь, кому на Руси служить хорошо?

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

Станислав Черчесов объявил, что Артем Дзюба пропустит ближайшие матчи, а в «Зените» его лишили капитанского статуса. Видимо, в нашем футболе есть запрет на рукоблудие после отбоя. Так и вижу, как в чиновничий мозг ударяет мысль: футболист, который делал ТАКОЕ, будет выходить под гимн России?! Он будет играть с капитанской повязкой на ТОЙ САМОЙ руке?!

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Мы отдаём Белоруссии нефтяные вышки даже не за бесценок, а за просто так, из-за фобий в области цветных революций. Из желания сделать неприятное тем, кто не признал Лукашенко законным президентом, дал убежище и трибуну оппозиции. И из сострадания к государственной машине, которая плевать хотела на мнение избирателей

Культура и ТВ
Кира Прошутинская: Иногда Жванецкий понимал, что он гений
"Сил нет совсем! Лежу": последние слова Жванецкого "Собеседнику"
"Единственное, что помню из тех времен – одноногие люди с мячом в руках": памяти Михаила Жванецкого
Нужно принять неизбежное: пост Михаила Боярского, похожий на прощание, серьезно напугал фанатов
Шоу-бизнес
Подруга Елены Переслени: Лена всегда дружила с дочерью Конкина!
Людмила Поргина: Конкин не виновен в смерти своей дочери!
"Колтовой перед смертью сильно страдал": сын Сафронова возмущен скандалом на НТВ
Татьяна Овсиенко: Мы с Сашей мечтаем о ребеночке!

Здоровье
"Будет третья волна ковида": Венедиктов выдал секретные прогнозы эпидемиологов
Детский рак попробуют лечить антидепрессантами
Одиночество делает гипертониками женщин, но не мужчин
Больница или дом? Проценко назвал критерии госпитализации пациентов с коронавирусом
Туризм
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Михаил Таратута о выборах в США: "Трампизм может жить и без Трампа"
В руках у Кирилла Дмитриева – миллиарды // фото: Global Look Press
Как "отец" "Авифавира" и "преемник Путина" Кирилл Дмитриев обогатил семью через РФПИ
"Собеседник" нашел "русских хакеров", которых ищут США
Фото: Global Look Press
Лауреат Нобелевки Лех Валенса оценил шансы Навального, Путина и Трампа на премию мира в 2021 году
Полина на конкурсе // фото в статье: соцсети
Кони, шоколад, недвижимость: Дочь "повара Путина" выстроила бизнес-империю
Иван Соловьев и Наталья Поклонская // Фото: Global Look Press
Иван Соловьев:
Приложил все силы, чтобы Поклонская перестала общаться с Сергием
Александр Олешко // фото в статье: Global Look Press
Александр Олешко:
Что же мне делать, если я умею так много?!
Фото в статье: личный архив Дианы Арбениной
"Это их решение":
Диана Арбенина рассказала, почему ее дети не хотят петь на сцене
фото: личный архив Владислава Лаврика
Фестиваль духового искусства проходит в России, несмотря на пандемию
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса:
История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Александр Колтовой // Фото: Instagram
Предсмертные фото Колтового с женщиной украдены накануне его похорон
Андрей Малахов // фото: Global Look Press
"Фу, какая вонь и заросли!": подмышки Малахова ужаснули россиян (фото)
Артем Дзюба // Фото: соцсети
"Болезнь, как у Майкла Джексона": голому Дзюбе поставили страшный диагноз
Артем Дзюба // Фото: Global Look Press
"Близкие воткнули Дзюбе нож в спину": появилась новая версия о сливе интимного видео
Фото в статье: личный архив Алены Кравец
"Мерзость запредельная!": Кравец стошнило от интимного видео Панина с мужчиной
Сергей Махлай
Владелец "Тольяттиазота" взялся поучать российские правоохранительные органы
Виктория Абрамченко // Фото: Global Look Press
Вице-премьер Абрамченко может пострадать из-за своего фаворита
Россия заблокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии, если ПНС не освободит Шугалея
Мунтжак // Фото: Global Look Press
Сибирякам показали оленя-собаку
Итальянский журналист рассказал о теневой деятельности главы "МВД" ПНС
^