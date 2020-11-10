Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление

Пока общественность активно обсуждает жесткие ограничительные меры, введенные московскими властями в рамках второй волны коронавируса и обострения эпидемиологической ситуации в городе, к чему-то похожему, судя по всему, пришло время готовиться и жителям Северной столицы. Губернатор Петербурга Александр Беглов немногим ранее выступил с тревожным заявлением, которое, по большому счету, свидетельствует о том, что городские власти взяли курс на те же действия, которыми не так давно «обрадовали» москвичей представители администрации Сергея Собянина.

Беглов, к слову, обратился к жителям Петербурга с просьбой готовиться «к любому варианту развития событий», отметив, что городские власти планируют в будущем вводить новые ограничения для борьбы с распространением COVID-19 в зависимости от ситуации. Впрочем, в своем заявлении губернатор поспешил успокоить граждан, отметив, что сценарий введения в городе полного локдауна питерские власти пока не рассматривают.

«Мы будет предпринимать все необходимые меры для того, чтобы Петербург смог избежать введения повторного локдауна. Планируем вводить новые ограничения по мере возникновения такой необходимости. Нам придется привыкать к новым условиям жизни, тем более, что количество больничных коек в городе не бесконечно», – заявил Беглов во время обращения к петербуржцам в эфире «Радио России».

Примечательно, что немногим ранее во время совещания с членами делегации Минздрава РФ петербургский губернатор заявил, что плановая нагрузка на медицинские учреждения в городе уже превышена в несколько раз. Стоит напомнить, что в Петербурге с 9 ноября введены в действие новые ограничения для борьбы с распространением заболевания. Так, в Северной столице отныне запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, также действует запрет на работу фуд-кортов и других заведений общественного питания в торговых центрах.