СМИ раскрыли прозвище губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Кремле

Российские журналисты и политологи в последнее время сформировали в информационном поле довольно интересную тенденцию и постепенно достают откуда-то «из-под полы» довольно пикантные инсайды об особенностях работы и даже неформального общения в высших эшелонах власти страны. Особенно много с начала осени было озвучено данных о том, какие прозвища получают те или иные чиновники и другие представители различных ветвей власти.

Так, благодаря этому своеобразному «флешмобу» общественности довелось узнать, что у премьера Михаила Мишустина в высоких кабинетах сформировалось прозвище «хрущ», а мэр Москвы Сергей Собянин за характерную для него готовность исполнять практически любые распоряжения «сверху» получил прозвище «бульдозер».

Больше всего выделяются на общем фоне авторы Telegram-канала «Генерал СВР», рассказавшие в свое время о том, что российский президент Владимир Путин придумывает для подчиненных довольно забавные прозвища. К примеру, от них стало известно о том, что глава государства называет председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова «мямлей», а главу Совфеда Валентину Матвиенко «валенком», даже для главы МВД Колокольцева у Путина якобы припасено прозвище «букс».

Изменять своим традициям канал, похоже, не собирается. Так, совсем недавно его авторы озвучили прозвище, которое президент якобы дал губернатору Петербурга Александру Беглову. Как выяснилось, Александр Дмитриевич с легкой руки Владимира Владимировича стал «сомиком». О том, каковы предпосылки для появления у главы Северной столицы такого прозвища, канал не сообщает.