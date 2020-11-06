СМИ узнали обидное прозвище, которое Путин дал главе "СР" Сергею Миронову

В последнее время в российской Интернет-среде появился новый политический тренд. Авторитетные инсайдеры стали озвучивать пикантные подробности даже не из работы, а из личного общения между представителями высших эшелонов власти в стране.

Так, совсем недавно известный российский политолог Валерий Соловей рассказал журналистам о том, какое прозвище дали главе правительства Михаилу Мишустину, а политэксперт Илья Гращенков рассказал о кличке столичного градоначальника Сергея Собянина. Однако в лидерах по инсайдам такого характера неизменно идут авторы популярного Telegram-канала «Генерал СВР», сформировавшие целую рубрику, в рамках которой рассказывают о прозвищах известных политиков, чиновников и просто знаменитых россиян.

Так, именно благодаря «Генералу СВР» широкой публике стало известно о том, что президент России Владимир Путин в свое время дал главе Совфеда Валентине Матвиенко прозвище «валенок», а главу МВД Владимира Колокольцева прозвал «буксом». Судя по всему, останавливаться авторы этого хит-парада не намерены. Так, сегодня настала очередь одного из видных представителей так называемой «системной оппозиции», лидера думской фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Как оказалось, Сергей Михайлович с легкой руки главы государства получил довольно обидное прозвище.

«Сергея Миронова, главу фракции справедливороссов в Государственной думе России, президент называет "Мямлей"», – сообщает авторы канала.