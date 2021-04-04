Первая прививка "Спутником V" дает 50% защиту от ковида – Гинцбург

Глава научно-исследовательского центра имени Гамалеи (разработчик «Спутника V») Александр Гинцбург пояснил, что представляет из себя новый подвид вакцины «Спутник Лайт [от англ. «lite» — «легкий, облегченный», — прим. ред.]». Это один из компонентов «Спутника V», который принимают без второго. Он якобы должен давать 50-60% защиту от коронавируса.

«Есть вариант "Лайт", который собой представляет первый компонент вакцины "Спутник V". [Если] использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60», — сказал Гинцбург в эфире федерального телевидения (цитата по ТАСС).

Пока так называемый «Спутник Лайт» проходит испытания. Они были начаты 27 февраля этого года. 29 матра Минздрав зарегистрировал препарат.

Напомним, что ранее глава РФПИ (главный дистрибутор «Спутника V» в мире) Кирилл Дмитриев говорил, что «некорректно» оценивать общую вакцинацию населения, учитывая только первую дозу вакцины, а необходимо говорить о вакцинации лишь после введения двух доз.

На настоящий момент, по данным РБК, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 млн человек или 4,74% населения, а два компонента вакцины — 4,72 млн человек или 3,2% населения. Для сравнения, в США хотя бы одну дозу получили 31,5% населения (104 млн), а полностью вакцинированы 18% (почти 60 млн человек).