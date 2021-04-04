ФСБ против тайны исповеди, утечка данных 0,5 млрд клиентов FB. Главное к 4 апреля

Главы МИД Франции и Германии выступили с совместным заявлением, в котором выразили свою обеспокоенность эскалацией конфликта на юго-востоке Украины. «Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, особенно, за передвижениями российских войск и призываем стороны к сдержанности и немедленной деэскалации», — говорится в тексте сообщения. Они призвали соблюдать территориальную целостность Украины и её суверенитет.

«Фонтанка» сообщила, что ФСБ не менее месяца вела слежку за клириком подворья Псково-Печерского монастыря, протоиреем Валерием Андрониным. Этим монастырем руководит «духовник Путина» митрополит Тихон Шевкунов. По данным издания, за священником следили из-за того, что у него исповедовалась обвиняемая в коррупции экс-замглавы управления ФССП по Санкт-Петербургу Марина Окрушко. Священника вызвали на беседу в местное ФСБ, но говорить о содержании исповедей он отказался, следует из оперативных материалов. Однако после этого исповеди прекратились. Кроме того, ФСБ тайно оснастило жилище Окрушко видеокамерами и слушало её разговоры с адвокатами. Когда она по номеру адвоката приняла поздравления с днем рождения от мужа и ребенка, ФСБ отправила её в СИЗО из-под домашнего ареста. Сперва суд счел такую прослушку нарушением права на защиту, но потом передумал и вернул женщину в СИЗО.

Согласно подсчетам РБК, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 6,93 миллиона человек (4,74% населения). Два компонента вакцины получили 4,72 миллиона человек (3,2% населения).

Полиция и Роспотребнадзор опечатали залы, где должен был проходить фестиваль документального кино «Артдокфест». По заявлению Тимура Булатова, известного своими доносами на геев, ведомства решили проверить площадку на соблюдение санэпид норм.

РИА Новости сообщает, что на МКС нашли и заделали три новых места утечек воздуха. Теперь космонавты пытаются понять, устранена ли проблема полностью.

После того как на американском заводе компании Emergent BioSolutions испортили 15 миллионов доз вакцины, случайно смешав препараты Johnson&Johnson и AstraZeneca (там производятся оба), администрация Байдена передала контроль над заводом в Балтиморе компании J&J, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Теперь завод будет делать только однокомпонентную вакцину J&J.

В Каире провели торжественную перевозку 18 фараонов и четырех цариц: их в хронологическом порядке царствования перемещали по улицам города из одного музея в другой, пишет «Би-би-си». Мероприятие получило название «золотой парад фараонов».

Технический директор компании по кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл обнаружил в Сети данные пользователей Facebook. Business Insider сообщает, что произошла утечка личных данных 533 миллионов пользователей Facebook. Среди информации содержатся имена пользователей, их телефонные номера, идентификаторы Facebook, адреса, даты рождения, биографические данные и адреса электронной почты.