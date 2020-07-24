В московских больницах плановую помощь будут оказывать только привитым пациентам

В столичных больницах для оказания плановой помощи будут временно принимать только привитых пациентов. Соответствующий приказ подписал Департамент здравоохранения Москвы.

Как заявили специалисты, такая мера введена для защиты пациентов, еще не переболевших или не сделавших прививку. Подчеркивается, что у человека, который находится в больнице, из-за любого заболевания ослаблен иммунитет и для таких пациентов особенно опасен коронавирус.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы», — говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что исключение составят люди с онкологией и с заболеваниями крови, при этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем без исключения независимо от статуса вакцинации. Она будет проводиться в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции будут также осуществляться в полном объеме.