Каверин Дмитрий
Сегодня, в 15:39

В московских больницах плановую помощь будут оказывать только привитым пациентам

Исключение составят люди с онкологией и с заболеваниями крови, экстренная помощь будет оказываться всем гражданам

Фото: Global Look Press

В столичных больницах для оказания плановой помощи будут временно принимать только привитых пациентов. Соответствующий приказ подписал Департамент здравоохранения Москвы. 

Как заявили специалисты, такая мера введена для защиты пациентов, еще не переболевших или не сделавших прививку. Подчеркивается, что у человека, который находится в больнице, из-за любого заболевания ослаблен иммунитет и для таких пациентов особенно опасен коронавирус.

«Ежедневно из московских клиник пациенты переводятся в ковидные стационары. Если еще неделю назад таких случаев было 130 в день, то вчера – уже почти 200. В связи с этим, для безопасности пациентов мы вынужденно ввели временные правила оказания плановой помощи и будем проверять наличие прививки от коронавируса перед госпитализацией. При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке будут госпитализированы», — говорится в сообщении департамента. 

Отмечается, что исключение составят люди с онкологией и с заболеваниями крови, при этом экстренная медицинская помощь будет оказываться всем без исключения независимо от статуса вакцинации. Она будет проводиться в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции будут также осуществляться в полном объеме.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 1 месяц назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Здоровье и дом 1 час назад

Москва установила рекорд по числу случаев заражения COVID-19 за все время пандемии

Общество 1 час назад

Вот и лето: Центральную Россию накроет экстремальная жара

Общество 3 часа назад

"Почему Собянин ещё на свободе?" россияне взывают к Путину после слов мэра о ситуации в Москве

Общество 3 часа назад

"Будет бунт": соцсети возмущены предложением ВОЗ запретить женщинам выпивать

Общество 3 часа назад

В Москве задержан еще один депутат, который собирался баллотироваться в Госудуму

Общество 4 часа назад

Лично одобрено Путиным? Политолог о введении обязательной вакцинации

Общество 4 часа назад

"Либо в стадо, либо вон": россияне отчитали Попову из-за обязательной вакцинации

Общество 4 часа назад

В кафе теперь будут пускать по QR-коду: Собянин продлил ковид-ограничения в Москве

Общество 5 часов назад

"Мертвой" россиянке пришлось возвращать себе пенсию через суд

Общество 5 часов назад

Пастила и жвачка от COVID-19: Минобороны разрабатывает новое лекарство

Общество 7 часов назад

Смог в Москве, как летом 2010-го: Гидрометцентр рассказал о возможной угрозе

Общество 9 часов назад

Экс-помощник Горбачева предложил в два раза повысить пенсии и отменить налоги

Политика 15 часов назад

В Госдуме предложили создать одну, но качественную вакцину от коронавируса

Политика 15 часов назад

Кремль: Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября

Общество 15 часов назад

"А дальше – расстрел?": в Cети возмущены разрешением не платить зарплату отказавшимся от вакцинации

Общество 16 часов назад

Выдуманный в СССР "План Даллеса по уничтожению России" запретили в суде города Асбестa

Общество 16 часов назад

"Прекратите ханжеские советы!" В сети пинают ВОЗ за призыв лишить удовольствия способных рожать

Общество 16 часов назад

В Казани студентке угрожают недопуском к экзамену и отчислением из-за тату и дредов

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика