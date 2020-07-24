Лично одобрено Путиным? Политолог о введении обязательной вакцинации

После того, как в Москве и Подмосковье была введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, этому примеру решили последовать власти Сахалина и Кемеровской области. И эта динамика, разумеется, заставляет россиян волноваться, ожидая, что подобные правила впоследствии будут распространены на всю территорию России.

Между тем, как отмечают многие эксперты, особых опасений по этому поводу быть не должно. К примеру, политолог Илья Гращенков ранее подчеркивал, что фактически власти, приняв такое решение, не оставили себе никаких возможностей влиять на ситуацию с его исполнением и рассчитывают исключительно на принуждение подконтрольных бюджетников, за счет которых и будет улучшаться статистика по темпам вакцинации в столичном и других регионах.

Не менее интересным выглядит и то, что россияне после объявления в Москве обязательной вакцинации для работников сферы услуг обрушили на мэра столицы Сергея Собянина лавину критики, отмечая, что решение, изначально «записанное» на главу Роспотребнадзора по Москве, точно было принято именно в столичной администрации. А потому многие из недовольных принялись апеллировать к Кремлю, дескать, президент Владимир Путин ранее неоднократно называл обязательную вакцинацию «недопустимой», а потому мог бы на ситуацию повлиять.

Впрочем, риторика федерального центра позднее положила этим надеждам конец. И если Путин по данной теме пока не высказывался, то его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступил в поддержку принятого решения. Более того, как отмечает политолог Татьяна Становая, в действительности решение о введении новых правил вакцинации в столичном регионе действительно было политическим, причем Собянин, на которого ополчились граждане, скорее всего, принимал его с одобрения Путина.

«Пошла линия о том, что власти здесь ни при чем, это все главный санитарный врач столицы приказал проводить всем вакцинацию. И вообще, это бизнес решает. В то же время все понимают, что это политическое решение мэра Москвы Сергея Собянина, которое было лично одобрено Путиным (читать Пескова).

Фактически власти начинают жутко бояться непопулярных решений и ответственности за них, но совсем не из-за того, что они слабы, а из-за того, что они теряют способность действовать скоординировано и вести диалог по проблемам с обществом», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.