«Собянин значит против власти пошёл?»: общество удивилось ответу Пескова по вакцинации в Москве

После того, как в Москве и области было решено ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, что вызвало бурную реакцию россиян, многие ждали, как на произошедшее отреагируют в Кремле. Всё-таки российский президент Владимир Путин неоднократно публично повторял, что вакцинация – вопрос добровольный, а потому введение обязательного требования по прививкам он называл «недопустимым».
Однако стоило главе государства отбыть в Швейцарию, где проходит саммит России и США, как столичные власти фактически пошли вразрез его словам, а потому взоры недовольных принятым решением обращены именно к федеральному центру. Дескать, что скажут у президента.
Однако у президента по этому поводу высказались весьма туманно, что, впрочем, можно назвать вполне характерным для главы кремлёвской пресс-службы Дмитрия Пескова. Он, к слову, лишь отметил, что в России никто не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Причём, судя по его риторике, складывается такое ощущение, что решение столичных властей в Кремле попросту не заметили.
«Все ещё никакой обязательной вакцинации нет, речь об этом по-прежнему не идёт», – заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о введении в столичном регионе соответствующего режима.
Разумеется, россияне, которые практически с середины дня высказывают столичным властям всё, что думают и думали о них без особых стеснений, выплеснули часть негатива и в адрес пресс-секретаря президента. В социальных сетях они откровенно иронизируют над ситуацией, отмечая, что складывается ощущение, будто бы в стране никто и ни за что не отвечает.
«Если Песков что-то сказал, то это 100% так… или наоборот».
«Значит, скоро начнут на улицах людей хватать и в автозаках вакцину колоть…»
«Да хоть каких сфер. Хоть контактных, хоть бесконтактных. Государство не берёт на себя ответственность по обязательной вакцинации. Закона по обязательной вакцинации нет. Протокол вакцинации предусматривает подпись вакцинируемого лица о добровольном согласии на вакцинацию. Тогда на каком основании всякие директора департаментов что-то там постановили?»
«Хоть бы договорились заранее, о чем врать… не надоело так глупо выглядеть?»
«Всё правильно. Обязательной не будет, будет добровольно-принудительная».
«А в чем неправда? Путин же сказал: не будет обязаловки в России. А в московском регионе будет, так как это государство в государстве».
«Крамольный вопрос: кто у нас в стране нынче главнее?»
«Есть хоть один человек во власти, кому можно верить?»
«Это шизофрения, тупость или уже даже враньё от правды не отличают?»
«Пипец они уже в показаниях запутались, Собянин, значит, против власти пошёл?» – удивляются россияне.
Теги: #Песков, #Собянин, #Москва, #вакцинация, #коронавирус
Рубрика: Политика