«Собянин значит против власти пошёл?»: общество удивилось ответу Пескова по вакцинации в Москве

После того, как в Москве и области было решено ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, что вызвало бурную реакцию россиян, многие ждали, как на произошедшее отреагируют в Кремле. Всё-таки российский президент Владимир Путин неоднократно публично повторял, что вакцинация – вопрос добровольный, а потому введение обязательного требования по прививкам он называл «недопустимым».

Однако стоило главе государства отбыть в Швейцарию, где проходит саммит России и США, как столичные власти фактически пошли вразрез его словам, а потому взоры недовольных принятым решением обращены именно к федеральному центру. Дескать, что скажут у президента.

Однако у президента по этому поводу высказались весьма туманно, что, впрочем, можно назвать вполне характерным для главы кремлёвской пресс-службы Дмитрия Пескова. Он, к слову, лишь отметил, что в России никто не планирует вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Причём, судя по его риторике, складывается такое ощущение, что решение столичных властей в Кремле попросту не заметили.

«Все ещё никакой обязательной вакцинации нет, речь об этом по-прежнему не идёт», – заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о введении в столичном регионе соответствующего режима.