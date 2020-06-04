"Собянин как управленец – ноль": Наки назвал причины принудительной вакцинации в Москве

Введение в Москве и Подмосковье обязательной вакцинации для работников сферы услуг постановлением главного санитарного врача столицы вызвало бурную реакцию в СМИ, экспертной среде и обществе. К примеру, россияне в социальных сетях особо не выбирают выражения, пытаясь описать свои впечатления от очередного неоднозначного решения столичных властей.
Между тем эксперты продолжают оценивать произошедшее с точки зрения возможных последствий и предварительных выводов о том, что довело администрацию Москвы и области до введения фактически принудительных норм по вакцинации. И ключевой фигурой во многих этих рассуждениях в очередной раз выступает столичный градоначальник Сергей Собянин.
К примеру, как отмечает известный российский журналист и блогер Майкл Наки, решение, которое уже несколько часов активно обсуждают едва ли не все вокруг, стало результатом провальной работы властей Москвы по всем направлениям борьбы с коронавирусом. Более того, Собянину Наки отводит в этой ситуации особую роль, отмечая, что мэр Москвы оказался чрезвычайно слабым управленцем, доверять которому управление крупнейшим городом страны было большой ошибкой.
«Вот в Москву и пришла обязательная вакцинация. Это стало результатом тотального провала столичных властей по всем фронтам за полтора пандемических года», – пишет эксперт в своём авторском телеграм-канале.
Сколько бы власти ни врали про «невероятные успехи» в борьбе с Covid-19, Собянин все больше показывал, что его предел – перекладывать плитку. Это мэр, которого не выбирали, мэр, который не смог справиться с единственным вызовом в его скудной карьере.
Итак, принудительная вакцинация. Кто-то обрадуется, но будет неправ. Ведь только вчера прогремело расследование о поддельных сертификатах. Вы понимаете, что такое принудительная вакцинация вкупе с нежеланием населения прививаться и коррупцией? Это полное уничтожение статистики и хотя бы примерно понимания того, кто привился, а кто – нет, каковы темпы, можно ли делать послабления или ещё нет.
Проще говоря, если в состоянии информационного хаоса на данный момент находимся только мы, а у властей вроде как есть определённая информация, то дальше будет только мешанина без возможности нормально отреагировать.
Впрочем, реагировать власти не умеют, как показала пандемия, Собянин, которого так любили лоялисты от интеллигенции за то, что он раздавал деньги, как управленец – ноль. Первый же серьёзный кризис продемонстрировал, что человека, который называет себя мэром, нельзя даже складом поставить управлять, что уж говорить о городе.
А по поводу принудиловки скажу – принудительная вакцинация может сработать только там, где и без того есть доверие и понимание, ну то есть там, где и принуждать никого не надо».
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Рубрика: Политика