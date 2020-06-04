"Собянин как управленец – ноль": Наки назвал причины принудительной вакцинации в Москве

Введение в Москве и Подмосковье обязательной вакцинации для работников сферы услуг постановлением главного санитарного врача столицы вызвало бурную реакцию в СМИ, экспертной среде и обществе. К примеру, россияне в социальных сетях особо не выбирают выражения, пытаясь описать свои впечатления от очередного неоднозначного решения столичных властей.

Между тем эксперты продолжают оценивать произошедшее с точки зрения возможных последствий и предварительных выводов о том, что довело администрацию Москвы и области до введения фактически принудительных норм по вакцинации. И ключевой фигурой во многих этих рассуждениях в очередной раз выступает столичный градоначальник Сергей Собянин.

К примеру, как отмечает известный российский журналист и блогер Майкл Наки, решение, которое уже несколько часов активно обсуждают едва ли не все вокруг, стало результатом провальной работы властей Москвы по всем направлениям борьбы с коронавирусом. Более того, Собянину Наки отводит в этой ситуации особую роль, отмечая, что мэр Москвы оказался чрезвычайно слабым управленцем, доверять которому управление крупнейшим городом страны было большой ошибкой.