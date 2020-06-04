Савельев Михаил
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"Собянин как управленец – ноль": Наки назвал причины принудительной вакцинации в Москве

Эксперты продолжают оценивать последствия введения в столичном регионе частичной обязательной вакцинации

Фото: Global Look Press

Введение в Москве и Подмосковье обязательной вакцинации для работников сферы услуг постановлением главного санитарного врача столицы вызвало бурную реакцию в СМИ, экспертной среде и обществе. К примеру, россияне в социальных сетях особо не выбирают выражения, пытаясь описать свои впечатления от очередного неоднозначного решения столичных властей.

Между тем эксперты продолжают оценивать произошедшее с точки зрения возможных последствий и предварительных выводов о том, что довело администрацию Москвы и области до введения фактически принудительных норм по вакцинации. И ключевой фигурой во многих этих рассуждениях в очередной раз выступает столичный градоначальник Сергей Собянин.

К примеру, как отмечает известный российский журналист и блогер Майкл Наки, решение, которое уже несколько часов активно обсуждают едва ли не все вокруг, стало результатом провальной работы властей Москвы по всем направлениям борьбы с коронавирусом. Более того, Собянину Наки отводит в этой ситуации особую роль, отмечая, что мэр Москвы оказался чрезвычайно слабым управленцем, доверять которому управление крупнейшим городом страны было большой ошибкой.

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«Вот в Москву и пришла обязательная вакцинация. Это стало результатом тотального провала столичных властей по всем фронтам за полтора пандемических года», – пишет эксперт в своём авторском телеграм-канале.

Фото: стоп-кадр/YouTube
Майкл Наки
Сколько бы власти ни врали про «невероятные успехи» в борьбе с Covid-19, Собянин все больше показывал, что его предел – перекладывать плитку. Это мэр, которого не выбирали, мэр, который не смог справиться с единственным вызовом в его скудной карьере.

Итак, принудительная вакцинация. Кто-то обрадуется, но будет неправ. Ведь только вчера прогремело расследование о поддельных сертификатах. Вы понимаете, что такое принудительная вакцинация вкупе с нежеланием населения прививаться и коррупцией? Это полное уничтожение статистики и хотя бы примерно понимания того, кто привился, а кто – нет, каковы темпы, можно ли делать послабления или ещё нет.

Проще говоря, если в состоянии информационного хаоса на данный момент находимся только мы, а у властей вроде как есть определённая информация, то дальше будет только мешанина без возможности нормально отреагировать.

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Впрочем, реагировать власти не умеют, как показала пандемия, Собянин, которого так любили лоялисты от интеллигенции за то, что он раздавал деньги, как управленец – ноль. Первый же серьёзный кризис продемонстрировал, что человека, который называет себя мэром, нельзя даже складом поставить управлять, что уж говорить о городе.

А по поводу принудиловки скажу – принудительная вакцинация может сработать только там, где и без того есть доверие и понимание, ну то есть там, где и принуждать никого не надо».

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