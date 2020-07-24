"Сначала докажите эффективность вакцинации": Гундаров обвинил власть в безответственности

Ссылаясь на резкий рост числа заболевших ковидом в Москве, столичный мэр объявил дни с 14 до 19 июня «нерабочими с сохранением заработной платы» и рекомендовал использовать это время, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Собянин даже устроил розыгрыш автомобилей среди тех, кто получит прививку, – лишь бы привлечь на пункты вакцинации как можно больше москвичей.

Что касается самого мэра Москвы, то, как признался Сергей Собянин в своем блоге, он на днях вторично поставил себе первый компонент «Спутника V» и чувствует себя хорошо.

Градоначальник признался, что привился от COVID-19 еще в мае 2020 года, однако по истечении года уровень антител у него стал падать.