Салунов Анатолий
Сегодня, в 14:14

"Сначала докажите эффективность вакцинации": Гундаров обвинил власть в безответственности

Профессор Игорь Гундаров раскритиковал последние заявления мэра Москвы Сергея Собянина и потребовал предоставить доказательства безопасности российских вакцин против коронавируса.

Фото: стоп-кадр YouTube

Ссылаясь на резкий рост числа заболевших ковидом в Москве, столичный мэр объявил дни с 14 до 19 июня «нерабочими с сохранением заработной платы» и рекомендовал использовать это время, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Собянин даже устроил розыгрыш автомобилей среди тех, кто получит прививку, – лишь бы привлечь на пункты вакцинации как можно больше москвичей.

Что касается самого мэра Москвы, то, как признался Сергей Собянин в своем блоге, он на днях вторично поставил себе первый компонент «Спутника V» и чувствует себя хорошо.

Градоначальник признался, что привился от COVID-19 еще в мае 2020 года, однако по истечении года уровень антител у него стал падать.

Фото: скриншот сообщения в личном блоге Сергея Собянина

Последние заявления и действия Сергея Собянина Sobesednik.ru обсудил с доктором медицинских наук, эпидемиологом Игорем Гундаровым.

– Если пенсионер в мае прошлого года уже прививался «Спутником V», однако со временем уровень его антител упал, может ли он сейчас повторно прививаться? – спросили мы профессора, поначалу не называя имени того самого человека 60+.

– Не понимаю, как это может быть. Прививку против коронавируса стали делать только в конце 2020 года. По закону медицины во время обострения и вспышки ОРВИ вакцинация противопоказана. Поэтому, если этот пенсионер хочет жить, пусть немножко остепенится.

– Это Сергей Семенович Собянин признался, что повторно привился спустя год…

– Тогда посмотрите внимательно, когда началась вакцинация, и спросите у Сергея Семеновича : «А чем же ты кололся без официального разрешения?»

Никакой официальной вакциной в мае прошлого года мэр уколоть себя не мог – её еще не было, кроме как экспериментальных образцов института Гамалеи.

И вот чтобы Сергей Семенович неизвестно какую смесь себе ввел... Это абсолютная безответственность политиков – делать заявления медицинского характера! – считает Гундаров.

Фото: стоп-кадр YouTube
Профессор Игорь Гундаров

Эпидемиолог напоминает, что в кампании массовой вакцинации населения деньги играют не последнюю роль.

– Власти очень сильно потратились на разработку и производство вакцины, предполагалось, что вакцинация даст доход, сопоставимый с экспортом вооружения, – рассуждает в беседе Sobesednik.ru с Гундаров. – Вы можете себе представить масштаб обвала, который сейчас случится в плане бизнеса?!

Вакцинация – это не только медицинский, но политический бизнес-план. И я горд тем, что российский народ, прежде чем колоть себе вакцину, требует доказательств ее эффективности и безопасности. Это говорит о здравом разуме нашего народа, который требует доказательной медицины. Сначала докажите, а потом пропагандируйте, – заключил академик.

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