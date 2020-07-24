"Сначала докажите эффективность вакцинации": Гундаров обвинил власть в безответственности

Ссылаясь на резкий рост числа заболевших ковидом в Москве, столичный мэр объявил дни с 14 до 19 июня «нерабочими с сохранением заработной платы» и рекомендовал использовать это время, чтобы вакцинироваться от коронавируса. Собянин даже устроил розыгрыш автомобилей среди тех, кто получит прививку, – лишь бы привлечь на пункты вакцинации как можно больше москвичей.
Что касается самого мэра Москвы, то, как признался Сергей Собянин в своем блоге, он на днях вторично поставил себе первый компонент «Спутника V» и чувствует себя хорошо.
Градоначальник признался, что привился от COVID-19 еще в мае 2020 года, однако по истечении года уровень антител у него стал падать.
Последние заявления и действия Сергея Собянина Sobesednik.ru обсудил с доктором медицинских наук, эпидемиологом Игорем Гундаровым.
– Если пенсионер в мае прошлого года уже прививался «Спутником V», однако со временем уровень его антител упал, может ли он сейчас повторно прививаться? – спросили мы профессора, поначалу не называя имени того самого человека 60+.
– Не понимаю, как это может быть. Прививку против коронавируса стали делать только в конце 2020 года. По закону медицины во время обострения и вспышки ОРВИ вакцинация противопоказана. Поэтому, если этот пенсионер хочет жить, пусть немножко остепенится.
– Это Сергей Семенович Собянин признался, что повторно привился спустя год…
– Тогда посмотрите внимательно, когда началась вакцинация, и спросите у Сергея Семеновича : «А чем же ты кололся без официального разрешения?»
Никакой официальной вакциной в мае прошлого года мэр уколоть себя не мог – её еще не было, кроме как экспериментальных образцов института Гамалеи.
И вот чтобы Сергей Семенович неизвестно какую смесь себе ввел... Это абсолютная безответственность политиков – делать заявления медицинского характера! – считает Гундаров.
Эпидемиолог напоминает, что в кампании массовой вакцинации населения деньги играют не последнюю роль.
– Власти очень сильно потратились на разработку и производство вакцины, предполагалось, что вакцинация даст доход, сопоставимый с экспортом вооружения, – рассуждает в беседе Sobesednik.ru с Гундаров. – Вы можете себе представить масштаб обвала, который сейчас случится в плане бизнеса?!
Вакцинация – это не только медицинский, но политический бизнес-план. И я горд тем, что российский народ, прежде чем колоть себе вакцину, требует доказательств ее эффективности и безопасности. Это говорит о здравом разуме нашего народа, который требует доказательной медицины. Сначала докажите, а потом пропагандируйте, – заключил академик.
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