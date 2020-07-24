Собянин введет летом новый карантин в Москве? Что известно о возвращении цифровых пропусков

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении «нерабочих дней» в столице с 15 по 19 июня «с сохранением заработной платы», похоже, обрушило рейтинг градоначальника сразу на несколько пунктов.

Во-первых, москвичи подозревают Собянина в использовании ситуации с коронавирусом как предлога к принуждению вакцинироваться от ковида. Мол, пока большинство не сделает прививку, мы так и будем находиться в постоянном страхе, что летом 2021 года повторится сценарий весны 2020-го со всеми «прелестями» в виде цифровых пропусков, запертых дома пенсионеров и драконовских штрафов за выход на улицу без разрешения властей.

«Так и будет продолжаться до бесконечности. Единственный вариант – это всем привиться, но у нас слишком много людей, которые любят с умным видом рассуждать о побочках и чипировании», – косвенно подтвердил эту версию телеведущий Роман Бабаян, прокомментировавший указ Собянина о нерабочих днях в своем телеграм-канале.