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Собянин введет летом новый карантин в Москве? Что известно о возвращении цифровых пропусков

Жители столицы возмущены решением мэра о продлении "нерабочих дней" до 20 июня и боятся, что после 1 июля Собянин снова введет карантин в Москве.

Фото: Global Look Press

Решение мэра Москвы Сергея Собянина о продлении «нерабочих дней» в столице с 15 по 19 июня «с сохранением заработной платы», похоже, обрушило рейтинг градоначальника сразу на несколько пунктов.

Во-первых, москвичи подозревают Собянина в использовании ситуации с коронавирусом как предлога к принуждению вакцинироваться от ковида. Мол, пока большинство не сделает прививку, мы так и будем находиться в постоянном страхе, что летом 2021 года повторится сценарий весны 2020-го со всеми «прелестями» в виде цифровых пропусков, запертых дома пенсионеров и драконовских штрафов за выход на улицу без разрешения властей.

«Так и будет продолжаться до бесконечности. Единственный вариант – это всем привиться, но у нас слишком много людей, которые любят с умным видом рассуждать о побочках и чипировании», – косвенно подтвердил эту версию телеведущий Роман Бабаян, прокомментировавший указ Собянина о нерабочих днях в своем телеграм-канале.

Фото: depositphotos
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Вторая серьезная претензия, которую жители Москвы предъявляют Сергею Собянину, – лукавость формулировки «нерабочие дни с сохранением заработной платы».

«Главная фишка – «с сохранением заработной платы», – отмечает москвич. – Если бы Собянин хоть один день проработал в бизнесе, то написал бы «заработанной».

«Малый и средний бизнес где должны брать деньги на зарплаты, если они не работают? – повторяет главный вопрос весны прошлого года столичный предприниматель. – Из бюджета же ее не выплатят».

«Решение не то что ошибочное – решение вредительское, – считает другой критик. – Мэр уже не в первый раз наносит удар по экономике столицы, а значит, по экономике страны».

Несмотря на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой о том, что введение цифровых пропусков летом 2021 года в Москве пока не обсуждается властями, москвичи полагают, что Собянин вполне может объявить новый карантин с 1 июля в Москве.

«Он (Собянин. – Прим. Sobesednik.ru) и введение «нерабочих дней» отрицал, – напоминает житель ЦАО. – Всего два дня назад, когда уровень заболеваемость уже начал расти и объявили об увеличении числа ковидных коек в больницах, мэр утверждал, что усиления противоэпидемических мер не планируется. А вчера, 12 июня, – вот вам подарок на День России, сюрприз! Так кто им теперь поверит, что они пропуска снова не введут? Надо будет – Собянин и карантин введет, и цифровые пропуска. Эх, точно теперь в этом году плакала наша Турция!»

Фото: Global Look Press
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По мнению москвичей, режим «нерабочих дней» в Москве, от которого никто не выигрывает, может быть инструментом, с помощью которого Сергей Собянин хочет исправить ситуацию с буксующей программой массовой вакцинации в Москве. За ее реализацию он, напомним, несет личную ответственность перед президентом Владимиром Путиным.

Кстати, уже после продления нерабочих дней до 20 июня мэр Москвы объявил новый конкурс-розыгрыш автомобилей среди тех, кто вакцинируется с 14 июня по 11 июля.

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