Савельев Михаил
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"Когда сядет Собянин?" Россияне в ярости из-за нового заявления мэра Москвы

Многие отмечают провальную стратегию столичных властей по борьбе с распространением коронавируса

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Собянин вполне может послужить наглядным примером того, каким образом столь значимая фигура, как мэр столицы Российской Федерации, может за короткий промежуток времени превратиться из безальтернативного главу крупнейшей городской администрации с претензиями на повышение и федеральный уровень политической карьеры, в человека, которому прочат едва ли не забвение из-за неоднозначного отношения граждан и других функциональных и политических проблем.

«Ахиллесовой пятой» для Сергея Семёновича может стать та самая «борьба с коронавирусом», которая ещё весной-летом 2020 года едва не вознесла его на политический Олимп, сделав на какое-то время общероссийским лидером в противостоянии новой угрозе.

Однако, неоднозначные (по крайней мере, так считают некоторые эксперты и огромное количество москвичей) решения столичной администрации в условиях пандемии, а также странные словесные интервенции в рамках столь щепетильной темы, постепенно превращают Собянина в фигуру, о которой с гражданами лучше не говорить, чтобы не портить никому настроение.

Возможно, именно по этой причине эксперты все чаще «отправляют» Собянина в отставку. Впрочем, негативные прогнозы политологов – не самая большая проблема столичного градоначальника. Ему теперь придётся искать выход из куда более серьёзной ситуации – тотального недоверия горожан.

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А если принимать во внимание рост статистики заболеваемости, который с недавних пор фиксируется в городе, можно сказать, что найти этот выход команде Собянина будет крайне проблематично. И об этом ярко свидетельствуют сотни комментариев в социальных сетях под любой новостью о главе столичной администрации.

К примеру, не так давно Сергей Семёнович выступил с предупреждением об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

– Мы видим, что тяжесть заболевания совсем не улучшается, у нас много москвичей лежит в реанимации и на ИВЛ, так что опасность реальная, она очень высокая, – заявил Собянин.

При этом мэр Москвы отметил, что наступление весеннего пика пандемии специалисты ожидали в апреле-мае, как и в 2020 году, но этот период сдвинулся на июнь-июль. В связи с этим он призвал горожан строго следовать требованиям Роспотребнадзора и пообещал усилить контроль за соблюдением этих норм.

Как оказалось, уже этого достаточно для того, чтобы вызвать гнев москвичей и даже жителей других регионов в стране. В социальных сетях пользователи впали едва ли не в ярость, устроив Собянину настоящую взбучку.

Многие из них отмечают провальную стратегию столичных властей по борьбе с распространением заболевания, а другие, и вовсе, подозревают, что столь негативная риторика может свидетельствовать о планах в очередной раз «закрутить гайки» и ввести обязательную вакцинацию. Если так пойдёт и дальше, уверены россияне, москвичей начнут выпускать на улицы только при наличии сертификата вакцинации.

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«Вот это мы им волю дали! Что хотят, то и творят с народонаселением».

«Видимо упали продажи масок и перчаток!»

«Корона, видно, мала, начал басни нести».

«Вообще-то странно слышать, что уже выборы не за горами, а ситуация с заболеваемостью только ухудшается. А где же победные рапорты Единой России?»

«Опять выборы будут сфальсифицированы, так как на них будут пускать только привитых, а у кого нет прививки, тот через сайт госуслуг, а там кремлёвские хакеры набьют нужный процент за едро».

«Вместо того, что бы выдавать копеечные маски и перчатки, они штрафы выписывают и дальше пропускают людей в метро. Вот это борьба с вирусом! Браво!»

«Скоро сертификат вакцинации станет пропуском по Москве».

«За враньё когда сядет Собянин?»

«Следующим этапом, полагаю, будет очередная принудиловка с увеличением штрафов, с усилением запретов на собрания к выборам».

«Значит, он не справляется с этой ситуацией».

«Комендантский час и патрули надо обязательно вводить».

«Собянин начал операцию "выгнать москвичей на курорты"».

«Странно… Как начали ставить прививки, повысилась заболеваемость. Мы что-то делаем не так?» – не сдерживают эмоций комментаторы.

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