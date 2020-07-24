"Когда сядет Собянин?" Россияне в ярости из-за нового заявления мэра Москвы

Сергей Собянин вполне может послужить наглядным примером того, каким образом столь значимая фигура, как мэр столицы Российской Федерации, может за короткий промежуток времени превратиться из безальтернативного главу крупнейшей городской администрации с претензиями на повышение и федеральный уровень политической карьеры, в человека, которому прочат едва ли не забвение из-за неоднозначного отношения граждан и других функциональных и политических проблем.

«Ахиллесовой пятой» для Сергея Семёновича может стать та самая «борьба с коронавирусом», которая ещё весной-летом 2020 года едва не вознесла его на политический Олимп, сделав на какое-то время общероссийским лидером в противостоянии новой угрозе.

Однако, неоднозначные (по крайней мере, так считают некоторые эксперты и огромное количество москвичей) решения столичной администрации в условиях пандемии, а также странные словесные интервенции в рамках столь щепетильной темы, постепенно превращают Собянина в фигуру, о которой с гражданами лучше не говорить, чтобы не портить никому настроение.

Возможно, именно по этой причине эксперты все чаще «отправляют» Собянина в отставку. Впрочем, негативные прогнозы политологов – не самая большая проблема столичного градоначальника. Ему теперь придётся искать выход из куда более серьёзной ситуации – тотального недоверия горожан.