"С Собянина наибольший спрос": Несмиян рассказал о проблемах мэра Москвы

В последнюю неделю из Москвы и Петербурга приходят тревожные новости о том, что два крупнейших города страны столкнулись с неожиданным ростом числа новых заболевших и увеличением статистики госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией. Фактически эта информация отбрасывает любые планы властей, если они, разумеется, вообще существовали, на торжественное объявление победы над COVID-19 на серьезный временной промежуток назад. Более того, столь неблагоприятные обстоятельства, что вполне резонно, вызывают у отдельных представителей власти искреннее раздражение.

К примеру, глава московской администрации Сергей Собянин не так давно высказался о ситуации с заболеваемостью в городе довольно просто. Столичный градоначальник не стал искать причины проблем в не до конца обоснованных действиях городских властей во время пандемии, за что мэрию и лично его самого неоднократно подвергали критике, а фактически обвинил во всем простых горожан.

Сергей Семенович пожаловался на то, что из-за нежелания граждан вакцинироваться процент привитых в Москве ниже, чем в любом, даже самом небольшом европейском городе. «Мы первыми в мире объявили о начале массовой вакцинации. И что? Доля привитых в Москве ниже, чем в любом городе Европы, причем иногда в разы. Продолжаем при этом болеть, умирать, а люди не хотят прививаться», – заявил мэр столицы во время встречи с городскими активистами.

Между тем, как считает известный российский журналист Анатолий Несмиян, причины проблем с недостаточно высокими темпами вакцинации властям столицы следует искать в том, как они отнеслись к людям в пандемический год, а также в недоверии населения к вакцинам. Причем и первое, и второе обстоятельство, убежден эксперт, имеют вполне внятное объяснение.

«Действительно, свинство. Мы им привезли аж три вакцины, не имеющие аналогов, уже и четвертая на подходе. Высшее руководство страны давно привилось и теперь буквально пышет здоровьем, а им все мало.

Впрочем, некоторая растерянность Сергея Собянина в данной ситуации вполне понятна – ведь именно в Москве вводился наиболее жесткий карантин с миллиардными штрафами, кодами и лишением граждан социальных льгот. Однако подобные методы не сработали. В то же время именно с Собянина наибольший спрос – именно он стал главным по борьбе с коронавирусом. Как минимум, эта странная структура существует до сих пор, а начальником в ней числится именно мэр Москвы. Поэтому, если на подконтрольной ему территории ситуация не очень, то становится понятно, что и везде она примерно такая же.

Все сроки и планы сорваны. Показатели уже стали недостижимыми, теперь главное – чтобы этот провал не оказался слишком оглушительным. А ведь так хотелось перед выборами выйти к народу и скромно заявить о победе. Зачитать соответствующие цифры для пущей убедительности. В результате же получится как в Сирии – трижды победили, но предъявить победу никто не может.

Вот только факты – вещь упрямая. Люди не хотят верить властям», – пишет Несмиян в своем авторском Telegram-канале.