"Заболел – плати?!" в Сети призвали Анастасию Ракову уйти в отставку за свои слова

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, выступая на Московском международном онкологическом форуме, допустила высказывание, которое рискует стать крылатым. Как, например, в свое время «Мы вас рожать не просили». Тогда история закончилась отставкой. Произойдет ли здесь подобное?

Во всяком случае, несмотря на то что в столичной администрации поспешили пояснить заявление чиновницы и опровергнуть многочисленные сообщения в СМИ, появившиеся в связи с ее речью, Сеть буквально взбудоражена циничными словами и требует отставки Заммэра.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе финансовую, ответственность за это должен нести», – сказала Ракова.

И понеслось!

«Заммэра пусть для начала вернет сокращенных специалистов в районные поликлиники. А то к гинекологу надо за тридевять земель ехать!» – возмущается россиянка.

«Пришел в магазин, купил алкоголь, табак или вредные вкусняшки, и все – извините вас убрали из системы ОМС», – рисует подход властей москвич.

«Как человек занимающий пост заместителя мэра данная госпожа должна нести ответственность за собственные слова, было бы правильно на ее месте уйти в отставку», – призывает читатель.

«И кто таких глупых в Заммэра берет? Большинству населения некогда заниматься здоровьем. Тем более в Москве», – объясняет нынешнюю жизнь еще один россиянин.

«Советую Раковой проспаться и попробовать полечиться в обычной районной поликлинике. Уверена, она откроет для себя много нового, интересного и непознанного», – очередная шпилька в адрес Заммэра.

«Очередная чинуша нашла, за что «наказать» население? А эта чинуша пробовала ЖИТЬ на доход населения? С другой стороны – сколько навязанных нам лекарств оказались с побочками? Эта чинуша может гарантировать безопасность «обязательной» медицины?» – интересуется сибирячка.

«Лучше позитивная мотивация. Прошёл диспансеризацию – минус от ставки налога, например», – предлагает несбыточное водитель трамвая.

«Вот когда заниматься здоровьем? 12-14 часов работают. Зубы не по карману вылечить, а он работает! Много!» – рассказывает, похоже, о своей ситуации россиянин.

«У нас вообще «чудо медицина». У человека нет ноги, в 16 лет попал в аварию, ампутировали. Сейчас ему 30. каждые два или три года ходит на ВТЭК, для подтверждения инвалидности. У него что, нога вырастет что ли? Что подтверждать-то?» – приводит довольно известный факт абсурда петербуржец.

«Как бы они вроде народу должны служить, а эта призывает еще и финансовую ответственность за плохое отношение к своему здоровью. Не к врачам, не к чиновникам ответственность, а к людям. Это перл Раковой…», – оценил слова заммэра учитель.

«Думаю, что чиновники за такие вот заявления должны нести ответственность. Не для этого народ их выбирает… А хотя, кто их выбирает? Они давно уже сами себя выбирают. Поэтому и за заявления свои не отвечают», – отмечает студент.

«Вот это заявления пошли! Власть не перестает шокировать!» – уже не удивляется россиянин.

«Власть не занимающаяся здоровьем народа, должна уйти в отставку прямо в места не столь отдаленные. Сколько можно сотрясать воздух и ухудшать условия медицинского обслуживания. Сравнить советское и нынешнее нельзя, можно только с Сомали», – находит яркий пример для сравнения россиянин.

«Теперь за что предлагается платить? Не очень понятно. Что значит систематически не занимается своим здоровьем? К врачам не ходит? Это новая форма поборов?» – уточняет житель столицы.

«А еще штрафовать мэра, президента и всех чиновников по два годовых оклада в фонд для операций тяжело больным детям, за каждого заболевшего и не получившего в течение месяца помощи малыша», – предлагает несбыточное преподаватель из университета.

«Николо Макиавелли принадлежит высказывание: «Короля делает свита», применительно к ситуации в нашем отечестве будет правильно: «Каков Поп таков и приход». А вот Суворову принадлежит изречение: «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных ее идиотах», – цитирует великих доцент.

«По такой логике, человек которого ограбили в подворотне, должен за это нести ответственность в том числе финансовую. Мог бы спортом заниматься, чтобы отпор дать», – приводит яркий пример похожей ситуации врач.

«По-хорошему, эту Ракову надо снять с должности и влепить ей огромный штраф, чтоб не несла чушь и не позорила страну», – услышит ли власть разумные мысли россиян?