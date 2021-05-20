В мэрии пояснили слова Раковой о штрафах для не следящих за своим здоровьем

Говоря о возможной финансовой ответственности для россиян, которые недостаточно усердно следят за своим здоровьем заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова имела ввиду предложение о частичном софинансировании сложных случаев болезни, вызванных отсутствие наблюдения за собственным здоровьем, вынуждены были пояснить в пресс-службе столичной администрации.

«Вице-мэр [Анастасия Ракова] предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров, — пояснили в мэрии (цитата по «Интерфаксу»).

«Никаких планов о введении штрафов заявлено не было», — опровергли там сообщения СМИ, которые передали ранее заявление г-жи Раковой.

Как ранее сообщал Sobesednik.ru вице-премьер выразилась вполне конкретно, употребив именно выражение «финансовая ответственность» пригрозив ею людям, которые не следят за здоровьем. Это выражение обычно применяется в контексте наказания граждан.