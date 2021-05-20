В мэрии Москвы хотят ввести налог на невнимательное отношение к своему здоровью

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова призвала ввести юридическую ответственность за нежелание следить за своим здоровьем. Какого размера должны быть штрафы и что вообще в администрации Сергея Собянина подразумевают под невнимательным отношением к здоровью, не уточняется.

«Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе, финансовую ответственность он должен нести», — заявила г-жа Ракова в ходе своей речи на «Московском онкологическом форуме» (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению чиновницы, если человек должным образом не следит за своим здоровьем, это создает угрозы для здоровья окружающих. Впрочем, никакой конкретики она здесь тоже не привела.

Фактически заммэра предложила обложить граждан России новым налогом за право не пользоваться услугами системы здравоохранения, которая, впрочем, и без того содержится на бюджетные средства, то есть на налоги россиян.