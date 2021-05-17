Вирусолог сообщил о предпосылках к третьей волне коронавируса

Рост заболеваемости COVID-19 в Москве указывает на возможое начало третьей волны коронавируса в России. Об этом рассказал «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Вирусолог отметил, что в столице произошел заметный скачок в статистике заболеваемости, и, по его мнению, это тревожный сигнал. «Ситуацию прояснят понедельник и вторник, но предпосылки к третьей волне есть уже сейчас», — заявил медик.

Как считает доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов, резкий рост заболеваемости в городе может быть связан с большим количеством исследований на COVID-19. «Москва более адекватно показывает динамику роста в сравнении с другими регионами. Но это не значит, что в целом по стране инфекция ведет себя как-то иначе. Подъема, который случился в столице, вполне можно ожидать и в крупных федеральных центрах. Способы распространения инфекции универсальны и не зависят от географии», — подчеркнул Коновалов и добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов вакцинации.

Накануне, 16 мая, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что людям не стоит ждать новой волны заболевания и вакцинироваться уже сейчас.

Ранее о начале третьей волны коронавируса в России заявлял врач и телеведущий Александр Мясников. «Было предсказуемо… что где-то в мае начнётся новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится ещё около трёх месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять», — подчеркнул он.