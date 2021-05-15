Игорь Скурлатов: зачем Собянин нагнетает ненависть в свой адрес?

Российские власти используют ситуацию с пандемией коронавируса в своих целях, пытаясь повернуть ее в свою пользу и исключить некоторые неприятные или даже опасные для них явления, к примеру, митинги. Именно по этой причине, как считает соучредитель Нацфонда развития регионов РФ, глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, федеральный центр и мэр Москвы Сергей Собянин нагнетают тревожную обстановку.

В то же время, убежден Скурлатов, подобные действия впоследствии могут вылиться для властей в большие проблемы, поскольку население, уставшее от постоянной угрозы и ограничений, постепенно возненавидит власть. Впрочем, назвать причины таких действий властей, направленных на снижение их же рейтингов, эксперт затрудняется.

«Собянин нагнетает коронабесие. Свидетельствовать об этом могут сводки числа заболевших ОРВИ, которые то обнадеживают, то напрягают, вернее, должны кого-то напрягать. И эта тревожность очевидно играет на руку АП. Ее цель вполне понятна, они хотят каленым железом выжечь саму мысль о возможности проведения санкционированных митингов против властей и их геноцидной политики.

С другой стороны, Собянин занимается нагнетанием, пытаясь повысить свою значимость и сохранить за собой пост мэра столицы, тем более что решить эту задачу ему становится все сложнее, принимая во внимание фантастическую коррупцию в московском правительстве.

Прогулялся сегодня по центру столицы. Народ в основном без масок. В магазинах каждый третий пытается спорит с продавцами, которые все еще заставляют людей надевать перчатки и маски. Люди категорически не хотят окончательно становиться рабами в концлагере.

Что же касается Собянина и федеральных властей, то они таким образом дополнительно разжигают ненависть в свой адрес со стороны жителей столицы. Зачем? Да кто ж его знает. Наверное, жизнь у них скучная, вот и пытаются с нами развлекаться», – пишет Скурлатов в своем авторском Telegram-канале.