"Собянин превращает Москву в большую могилу": москвичи потребовали отставки мэра

Фото: Sobesednik.ru

Три ПЦР, старый плед и дерзкое приветствие Путина: закадровые подробности Парада Победы-2021
Фото: Global Look Press

Яйца, деньги, печеньки: как россиян заманивают на пункты вакцинации
Фото в статье: стоп-кадры YouTube

"Всю страну разворовали, плакать хочется": что сказала пенсионерка Володину. Полный текст
Фото: Global Look Press

"Весна, переходящая в лето": синоптик озвучил радостный прогноз на 9 мая
В центре внимания
Алексей Навальный // фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Мы мелкая дробь, рассыпанная по всей стране": что будет со структурами Навального?
Хейтерам все равно кого травить: Юлия Самойлова поддержала Манижу перед Евровидением
Быков: Пока полиция вышибает дверь мирным активистам, опрятные студенты идут мстить человечеству

Новости дня

12 мая, среда

[17:17]Ильназ Галявиев неоднократно обращался к врачам с головной болью
[16:10]Академики РАН объяснили, как властям надо регулировать просветительство
[15:51]Голикова отрицает возможность локдауна осенью из-за пандемии
[15:18]Беглов: Митинги "кучки мерзацев" на "мы знаем чьи" деньги напугали "детей и женщин"
[14:52]Замглавы МИД поддержал идею силовиков о доступе к ключам шифрования мессенджеров
[14:38]Половина Госдумы прогуляла отчет премьера. Володин сетовал на него за отговорки
[13:53]В нападении на топ-менеджера "Спартака" подозревают работника "Мосводоканала"
[13:42]Мишустин объяснил рост цен "жадностью" торговых сетей и производителей
[12:58]Евгений Ройзман арестован на 9 суток за "организацию" акций в поддержку Навального
[12:43]Bloomberg: РФ мстит Македонии "Спутником V" из-за осуждения кейса Навального
[12:37]В Крыму задержан мужчина, угрожавший взорвать школу для "проверки" силовиков
[12:13]Прокуратура нашла экстремизм в действиях "Молодой гвардии "Единой России"
[11:42]Омбудсмен Кузнецова призвала "премодерировать информацию" в Сети после шутинга
[10:58]Треть россиян решила отказаться от летнего отпуска из-за высоких цен по стране
[10:42]Депутаты в ускоренном порядке запретят сторонникам Навального конкурировать с ними
[10:29]Хирург рассказал, как избежать связанных с долгими поездками на авто проблем
[10:01]Похороны жертв cтрельбы в Казани пройдут сегодня. Красный крест собирает пожертвования
[09:29]Омбудсмен объяснила шутинг отсутствием госидеологии. Она запрещена Конституцией
[09:19]В Москве на Арбатско-Покровской линии метро человек упал на пути
[08:46]Слитые данные детей, последствия шутинга, угрозы от WhatsApp. Главное к 12 мая
[08:41]Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по искам Пригожина
[08:32]В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности
[03:49]Бумажные книги остаются популярнее электронных. Аудиокниги – в меньшинстве

11 мая, вторник

[23:59]В московских парках возобновлена работа павильонов профилактических осмотров
[23:15]Хоккеист Овечкин с супругой стали инвесторами женского футбольного клуба
[22:15]Ведущий "Дневника хача" Амиран Сардаров потерял на шаурме больше 24 млн рублей
[22:14]Израиль запустил систему противоракетной обороны из-за атаки со стороны ХАМАСа
[21:54]"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
[21:45]Минюст до сих пор не объяснил, за что "ПАСМИ"* признали иноагентами
[21:28]19 мая пройдет судебная беседа по иску Навального к СИЗО
[20:30]Запрещать брать кредиты на свой паспорт можно будет через портал госуслуг
[19:52]Любовница Булдакова осудила его вдову за скандал с наследством и связь с "двойником Баскова"
[19:42]На мэра Орла завели дело из-за ошибок в наименовании улиц в документах о строительстве
[18:58]Кум Путина стал фигурантом дела о хищении национальных ресурсов в Крыму
[18:06]"Новой газете" компенсируют моральный вред от РКН за претензии к тексту о националистах
[16:58]В ОП РФ призвали покончить с анонимностью в Сети после шутинга в Казани
[15:51]В ВОЗ обеспокоены трижды мутировавшим индийским штаммом коронавируса
[14:58]"Я всегда всех ненавидел": появилось видео допроса устроившего стрельбу в Казани
[13:54]Путин поручил ужесточить правила владения оружием после стрельбы в Казани
[12:21]Сотрудник "Спартака" Антон Фетисов попал в реанимацию после нападения

Фото: depositphotos
Цены вычитаются – здоровье прибавляется: как получить налоговый вычет на фитнес
Стоп-кадр: YouTube
Рецепт: бомбическая зубатка под маринадом
Фото: depositphotos
Айва батата не испортит: рецепт умопомрачительного салата
Фото: Global Look Press
Чем аллергику помочь весной?
Фото: depositphotos
Рецепт: Заводной апельсин. В кексе
Фото в статье: пресс-служба СТС
Бананы по-африкански, клубничное ризотто и йогуртовый торт: топ-3 фруктовых десертов
Фото в статье: depositphotos
Блины с копченым сыром, запеканка с кроликом и булгур: топ-4 необычных рецептов
Фото в статье: пресс-служба СТС
Дары моря на столе: Топ-3 блюд из морепродуктов от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Грудка в глазури и кальмар с кускусом: два простых рецепта для незабываемого ужина
Фото: пресс-служба СТС
"Итальянка" на российской кухне: топ-3 рецепта пиццы от Александра Бельковича
sobesednik logo

"Собянин превращает Москву в большую могилу": москвичи потребовали отставки мэра

Политика
17:39, 12 мая 2021

"Собянин превращает Москву в большую могилу": москвичи потребовали отставки мэра
Фото: стоп-кадр YouTube
Фото: стоп-кадр YouTube

Жители столицы раскритиковали эксперименты правительства, заменившего живые цветы на электролампочки в парке Горького.

В Москве в парке Горького на большой клумбе против центрального входа вместо тюльпанов появились… электрические лампочки. То, что днём на расстоянии кажется детям одуванчиками, при ближайшем рассмотрении оказывается коммунальными шеренгами из пластика и стекла, бесхитростно сияющими по ночам.

Об этом ошеломляющем урбанистическом минимализме по созданию «пластмассового мира Собянина» поведало в Фэйсбуке сообщество «Интересная Москва».

Лампы вместо цветов в парке Горького//фото: соцсети

«Сходили с детьми в Парк Горького. И дети были в шоке. Еще год назад на большой клумбе напротив центрального входа стояли тюльпаны. А в этом, радостно подбежав к белому полю, дети нашли вот это убожество. Лампочки, если кто не понял. Целое пластиковое море. Нас выживают?» – пишет в фейсбуке москвичка Юстина Фомина.

«Типа эту лампу сложно вынуть из земли и на дачу бабушке отвезти?» – спрашивает москвичка Света Щербакова.

«Даже уже на кладбищах просят не носить на могилы искусственные цветы, которые нужно бесконечно утилизировать. А Собянин превращает Москву в большую могилу», – считает пользователь Альбина Сумачёва.

Последующее обсуждение, замешанное на шоке и возмущении от действий Сергея Собянина на посту московского мэра, плавно перетекает в требования срочной отставки градоначальника. Sobesednik.ru, оставив эмоции, но признавая, мягко говоря, странность происходящего в Москве, обсудил новомодное московское благоустройство с депутатом от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным.

Сергей Митрохин//фото: скриншот с видео Sobesednik.ru

– Как бы вы могли прокомментировать это решение московских властей по замене живых цветов на электролампочки? Это такое вульгарное представление об урбанизме или экономия на обслуживании клумбы?

– К сожалению, вкусы людей, которые у нас занимаются благоустройством и украшением города, какие-то совершенно пещерные. Есть в этом даже какой-то «кладбищенский» элемент, – признает Митрохин.

– Посмотрите, как засадили клумбы в Зарядье всеми этими искусственными цветами! И это «офонарение», когда везде ставят сплошные фонари…

Это, я считаю, идиотизм централизованных решений, когда сидящие на местах люди, считающие себя очень умными, что-то такое придумывают, не советуясь с москвичами.

За благоустройство отвечает Пётр Павлович Бирюков, как мы знаем. И видим здесь такую… жилищно-коммунальную эстетику.

– Но откуда такой странный вкус в благоустройстве?

– Мне кажется, этот вкус определяется низким уровнем образования и культуры этих людей.

Сергей Собянин и Петр Бирюков//фото: Global Look Press

К сожалению, такие люди у нас сейчас всё чаще идут во власть и на московском, и на федеральном уровне.

– Каких ещё эстетических решений от них можно ждать? Власть формируется не по признаку талантливости чиновников, а по признаку клановости, «близости к телу», лояльности. Эстетикой города занимаются люди, не имеющие никакого отношения к миру прекрасного.

– Если лампочки с газона все-таки легко убрать, то вот собянинские здания не уберёшь никогда. Как вы оцениваете современную московскую застройку, в том числе реновационную, и её последствия для жизни города на годы вперёд?

– Последствия, боюсь, могут быть самые негативные. Это переуплотнение города, выражающееся в строительстве огромных небоскрёбов, жизнь в которых – сама по себе стресс.

– Это дополнительная нагрузка на инфраструктуру, новые очаги пробок. Это разрушение жизненной среды москвичей – дворов, скверов. Под эту самую реновацию. Это настоящее рукотворное бедствие!

Зачем заманивать десятки тысяч состоятельных людей со всей России в Москву, чтобы они жили в этих чудовищных коробках, я не понимаю. Хотя кому-то, конечно, это очень выгодно.

– Не заставляет ли вас клумба, «засеянная» лампочками, вспомнить щедринскую «Историю одного города» и суровую эстетику градоначальника Угрюм-Бурчеева?

– Здесь верховодит не глупость, а определённые интересы. Так что это другой город и другая история...

Васильев Николай.

Теги: #Москва #Сергей Митрохин #Собянин

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: стоп-кадр YouTube

Политика

"Собянин превращает Москву в большую могилу": москвичи потребовали отставки мэра
Александр Беглов // Фото: Global Look Press

Политика

Беглов: Митинги "кучки мерзацев" на "мы знаем чьи" деньги напугали "детей и женщин"
Михаил Мишустин // Фото: пресс-служба Госдумы

Политика

Мишустин объяснил рост цен "жадностью" торговых сетей и производителей
Политика
"Собянин превращает Москву в большую могилу": москвичи потребовали отставки мэра
Александр Гольц: Война с Западом неизбежно и очень быстро станет ядерной
Георгий Сатаров: перед выборами мы видим резкий всплеск самых циничных нарушений
Они уничтожают страну: Ганапольский разнес Путина после Дня Победы
Общество
"Охранять школы надо лучше!": россияне отреагировали на теракт в школе Казани
Евгений Гришковец высказался о переименовании Калиниграда в Кёнигсберг
Нефть в России может закончиться уже через 18 лет: эксперт сделал тревожный прогноз
Балкон с видом на Парад Победы за 24 тысячи рублей: на что россияне готовы ради 9 мая
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

В лидерах Евровидения-2021 у букмекеров – Мальта. Вероятность победы певицы Дестини Чукуньере оценивается в 20%. Она будет участвовать вместе с Манижей в первом полуфинале, и самое печальное, что стиль ее композиции с эдаким ломаным музыкальным ритмом отчасти схож с российской песней. Только у Дестини все сделано гармоничнее и профессиональнее

Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Я уже давно об этом говорю, но вот наконец и власти публично констатировали: финансовая ситуация в регионах на грани катастрофы и нужно каким-то образом начинать решать эти проблемы. Только вот способ, каким они предлагают их решать, всего лишь полумеры. Думаю, в 2029-м ситуация воспроизведется в тех же масштабах, что сейчас

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Все эти люди отрывают от работы врачей и учителей, ничего созидательного при этом не делая. То есть они, по сути, портят жизнь тем, кто реально что-то меняет, и в этом заключается их главная обязанность. Причем сами они не получают от этой как бы работы ни малейшего удовольствия – я же вижу. Они приличные люди, вы что

Культура и ТВ
Джоанна Стингрей объяснила, почему Гребенщиков не стал популярным на Западе
"Смыковой нужны от Краско миллионы": подруга актера вывела его невесту на чистую воду
"Бурковский всё испортил": отзывы зрителей о сериале "Медиатор"
"Узнать невозможно!" 66-летняя Удовиченко шокировала внешним видом (фото)
Шоу-бизнес
"Розовый сейчас мой любимый цвет": Киркоров "перевоспитался" и перестал материться
"Села мне на лицо и кричала": Гоген Солнцев заявил о домогательствах продюсера
Данко: "Дети – удачный бизнес для моей бывшей"
Психолог о госпитализации Бузовой: "Ольга любит манипулировать своей слабостью"

Здоровье
Ученые: регулярные тренировки привносят в жизнь смысл
Преддиабет увеличивает риск инфарктов и инсультов
Звон в ушах назвали еще одним симптомом коронавируса
Вакцинация или профанация? Россияне жалуются на проблемы с получением сертификата о прививке
Туризм
"Обнуление наше все": туристы радуются отмене ПЦР-тестов для вернувшихся из Абхазии
Где в России не хуже, чем в Турции: 10 самых популярных мест
"Пирамидам хана! Русские идут": россияне с иронией встретили открытие границ с Египтом
Потапенко жестко раскритиковал двойной ПЦР-тест для туристов
Авто
Депутат Лысаков предложил отбирать автомобили у пьяных водителей
"Свою "ласточку" на растерзание никто не даст": Асланян не верит в "народный каршеринг"
Верующих поставят на счетчик: сможет ли РПЦ отменить платную парковку у храмов
"Это лишний геморрой": Шкуматов раскритиковал куплю-продажу авто через Госуслуги
Недвижимость
Миллиардер Рыбаков назвал ипотеку глупостью. Он прав или не прав?
Жилье и жулье: кто виноват в росте цен на недвижимость и когда он остановится
Эксперт рассказал, что будет с ценами на жилье в 2021-м после отмены льготной ипотеки
"Квартиры должны подешеветь": в России могут ввести льготную ипотеку на вторичное жильё
Свежий номер
Фото: стоп-кадр YouTube
"Сил нет. Не знаю, дойду ли до магазина": состояние Светличной резко ухудшилось
Фото: Андрей Струнин, "Собеседник"
"Хочу 9 мая убить Горбачева. Он враг": озвучены детали неизвестного покушения на генсека
Владимир Путин и Джо Байден // Фото: Global Look Press
В высылке россиян из Чехии виден "американский след"? Белковский – о дипломатическом скандале
Артем Чайка // Фото: Global Look Press
Убытки на сотни миллионов: "черная полоса" настигла бизнес сына экс-генпрокурора Чайки
Фото в статье: cian.ru
В "доме друзей Путина" выставили на продажу пентхаус за 1,5 млрд рублей. Фото
Владимир Долинский // фото: Global Look Press
Владимир Долинский:
Как мы радовались Путину, надеялись и на него. Но...
Сергей Пускепалис // фото: Global Look Press
Сергей Пускепалис:
Россиянам нужно научиться принимать соседей
Виктор Добронравов // фото: Global Look Press
Виктор Добронравов:
Я никогда не жил в тени отца
Стоп-кадр: Youtube
Адвокат Илья Новиков:
При Путине позитивных изменений в судебной системе не будет
Лев Лещенко // фото: Андрей Струнин
Лев Лещенко:
Мне жаль людей, которые не жили в СССР. Такой коррупции там не было!
Фото: стоп-кадр YouTube
"Какая любовь в 90 лет? Краско хотят уничтожить!": беспомощный актер умоляет о спасении
Ольга Бузова // Фото: Global Look Press
"Эгоистка!": Пока Ольга Бузова в больнице, ее сестра улыбается в камеру
Наталия Вяль // Фото: Instagram
Четвёртая жена Краско: Мне наплевать на брак Ивана Ивановича. Дачу пусть отпишет детям
Настя Ивлеева и Элджей // Фото: Instagram
"Застукала мужа с подругой" Поклонники раскрыли возможную причину развода Насти Ивлеевой
Фото: Instagram
"Муж хочет меня уничтожить!" Успенская рассказала о разделе имущества с Плаксиным
Фото в статье: depositphotos
3 рецепта от шефа: пирог с грибами и шпинатом, кордон-блю и биточки с фаршем
Светлана Радионова // Фото: Global Look Press
Королева надзорных скандалов
Фото: соцсети
Гусь в семье – товарищ: под Москвой спасенная от съедения птица стала звездой Instagram
Сергей Махлай
Владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай ударился в теории заговоров
Фото: АГН "Москва"
Общественники: Коммунистам даже детей не жаль!
^