"Собянин превращает Москву в большую могилу": москвичи потребовали отставки мэра

Жители столицы раскритиковали эксперименты правительства, заменившего живые цветы на электролампочки в парке Горького.

В Москве в парке Горького на большой клумбе против центрального входа вместо тюльпанов появились… электрические лампочки. То, что днём на расстоянии кажется детям одуванчиками, при ближайшем рассмотрении оказывается коммунальными шеренгами из пластика и стекла, бесхитростно сияющими по ночам.

Об этом ошеломляющем урбанистическом минимализме по созданию «пластмассового мира Собянина» поведало в Фэйсбуке сообщество «Интересная Москва».

Лампы вместо цветов в парке Горького//фото: соцсети

«Сходили с детьми в Парк Горького. И дети были в шоке. Еще год назад на большой клумбе напротив центрального входа стояли тюльпаны. А в этом, радостно подбежав к белому полю, дети нашли вот это убожество. Лампочки, если кто не понял. Целое пластиковое море. Нас выживают?» – пишет в фейсбуке москвичка Юстина Фомина.

«Типа эту лампу сложно вынуть из земли и на дачу бабушке отвезти?» – спрашивает москвичка Света Щербакова.

«Даже уже на кладбищах просят не носить на могилы искусственные цветы, которые нужно бесконечно утилизировать. А Собянин превращает Москву в большую могилу», – считает пользователь Альбина Сумачёва.

Последующее обсуждение, замешанное на шоке и возмущении от действий Сергея Собянина на посту московского мэра, плавно перетекает в требования срочной отставки градоначальника. Sobesednik.ru, оставив эмоции, но признавая, мягко говоря, странность происходящего в Москве, обсудил новомодное московское благоустройство с депутатом от партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным.

Сергей Митрохин//фото: скриншот с видео Sobesednik.ru

– Как бы вы могли прокомментировать это решение московских властей по замене живых цветов на электролампочки? Это такое вульгарное представление об урбанизме или экономия на обслуживании клумбы?

– К сожалению, вкусы людей, которые у нас занимаются благоустройством и украшением города, какие-то совершенно пещерные. Есть в этом даже какой-то «кладбищенский» элемент, – признает Митрохин.

– Посмотрите, как засадили клумбы в Зарядье всеми этими искусственными цветами! И это «офонарение», когда везде ставят сплошные фонари…

Это, я считаю, идиотизм централизованных решений, когда сидящие на местах люди, считающие себя очень умными, что-то такое придумывают, не советуясь с москвичами.

За благоустройство отвечает Пётр Павлович Бирюков, как мы знаем. И видим здесь такую… жилищно-коммунальную эстетику.

– Но откуда такой странный вкус в благоустройстве?

– Мне кажется, этот вкус определяется низким уровнем образования и культуры этих людей.

Сергей Собянин и Петр Бирюков//фото: Global Look Press

К сожалению, такие люди у нас сейчас всё чаще идут во власть и на московском, и на федеральном уровне.

– Каких ещё эстетических решений от них можно ждать? Власть формируется не по признаку талантливости чиновников, а по признаку клановости, «близости к телу», лояльности. Эстетикой города занимаются люди, не имеющие никакого отношения к миру прекрасного.

– Если лампочки с газона все-таки легко убрать, то вот собянинские здания не уберёшь никогда. Как вы оцениваете современную московскую застройку, в том числе реновационную, и её последствия для жизни города на годы вперёд?

– Последствия, боюсь, могут быть самые негативные. Это переуплотнение города, выражающееся в строительстве огромных небоскрёбов, жизнь в которых – сама по себе стресс.

– Это дополнительная нагрузка на инфраструктуру, новые очаги пробок. Это разрушение жизненной среды москвичей – дворов, скверов. Под эту самую реновацию. Это настоящее рукотворное бедствие!

Зачем заманивать десятки тысяч состоятельных людей со всей России в Москву, чтобы они жили в этих чудовищных коробках, я не понимаю. Хотя кому-то, конечно, это очень выгодно.

– Не заставляет ли вас клумба, «засеянная» лампочками, вспомнить щедринскую «Историю одного города» и суровую эстетику градоначальника Угрюм-Бурчеева?

– Здесь верховодит не глупость, а определённые интересы. Так что это другой город и другая история...

Васильев Николай.