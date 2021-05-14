35% компаний решили уменьшить офис после пандемии. На него стали смотреть иначе

Консалтинговая компания Knight Frank в ходе опроса выявила, что каждая третья крупная компания намерена после пандемии уменьшить офисное пространство. В массовом сознании офис перестает восприниматься как совокупность рабочих мест, а становится пространством для встреч и совместной работы.

«Меняется само представление об офисном пространстве: теперь оно воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места. Арендаторы заинтересованы во flex-пространствах, лаундж-зонах с постепенным снижением количества рабочих мест», — поясняет РБК директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. В офисах могут также появится тренажерные залы и постматы.

При этом в плане сокращения офиса не всё так однозначно: если так собираются сделать 35% фирм, то 30% компаний намерены, наоборот, расширить пространство в ближайшие три года, а ещё 35% не собираются менять площадь помещений.

В опросе приняли участие 400 крупных международных компаний, из них 59% позитивно восприняли итоги удаленной работы, они и в дальнейшем намерены использовать смешанные форматы и улучшать офисы вместо полного отказа от них. Более половины компаний (55%) намерены расширять зоны для совместной работы.