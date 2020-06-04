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Собянин объявил дни с 15 по 19 июня "нерабочими с сохранением заработной платы"

В Москве дни 15 по 19 июня объявлены выходными. Собянин заверил, что они будут "с сохранением заработной платы"

Фото: Сергей Собянин // Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил дни с 15 по 19 июня включительно нерабочими с сохранением заработной платы. Эта мера вызвана распространением коронавирусам.

Собянин подписал указ, по которому в Москве с 12 по 20 мая устроят так называемые «длинные выходные». 

«За последнюю неделю ситуация с распространением коронавируса резко осложнилась. Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые», — говорится в сообщении Оперштаба Москвы по коронавирусу. 

Также бизнесу рекомендуется перевести как минимум 30% персонала на дистанционную занятость. Это касается всех работников старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, но не тех, кто сделал прививку от коронавируса. Также работодатели должны «обеспечить проведение мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации» среди персонала. 

Индивидуальные предприниматели также на период с 15 по 19 июня переводятся на режим работы аналогичный выходным дням.  

Временно, с 13 по 20 июня, закрываются все зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты в городе. Общепиту запрещено работать с 23:00 до 6:00 — доставки и обслуживания на вынос это не касается. Ограничение распространяется также на бары, клубы и другие развлекательные заведения.

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