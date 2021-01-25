Гундаров рассказал, когда прививка от коронавируса будет полностью безопасна для здоровья

Через какое время россияне смогут, не боясь, вакцинироваться от COVID-19, объяснил доктор медицинских наук, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров.

Массовая вакцинация началась в России с 18 января. И сегодня многие отмечают: в нашей стране прививочная кампания идет медленнее, чем в тех государствах, которые позже начали вакцинировать население. Люди задаются вопросом: почему так происходит? Почему прививочная кампания идет крайне медленно? Почему Россия, которая первая изобрела вакцину, оказалась на одном из последних мест по темпам вакцинации? Почему мы находимся на уровне Нидерландов, которые начали прививать население на месяц позже России?

– Мне представляется, что здесь сошлись многие причины – тут и проблемы с доступностью вакцины для регионов, и недостаточно налаженный выпуск, и недостаточно продуманная организация процесса. Все это присутствует, – рассказал Sobesednik.ru Игорь Гундаров. – Но главное, на мой взгляд, другое.

До людей постепенно доходит, во-первых, что данный вирус по своим последствиям (например, количествам смертей) мало чем отличается от предыдущих вирусов. А во-вторых, люди трезво понимают, что ученые должны доказать эффективность и безопасность вакцины.

За те 4-5 месяцев, что она создавалась и испытывалась, едва ли можно с уверенностью понять, насколько она снизит заболеваемость. Тут надо минимум год наблюдать.

Другими словами, я считаю, что люди попросту не спешат идти прививаться. Многие предпочитают подождать, – отмечает Гундаров. – Это, на мой взгляд, разумный подход. Вакцинация сегодня (я в этом убежден) – проблема не медицинская. Это политико-экономический вопрос.

По моим оценкам, сегодня число привитых, наверное, раз в 5 меньше того количества, которое реально имеют возможность привить.

Более того, статистика разная. В зависимости от подхода и целевых установок, к сожалению, многие ученые (и уж тем более разные фонды) выискивают те сектора и те параметры, которые соответствуют их идеологической установке.

Игорь Гундаров // Фото: стоп-кадр с YouTube

Кстати, обратите внимание, что и среди ученых нет единого мнения. Вот в конце лета сменился глава Совета по этике Минздрава – это он дает разрешение запускать ту или иную вакцину в производство. Со своего поста ушел академик Александр Чучалин – именно из-за разногласий по вопросу сроков и принципов исследования вакцины (сам Чучалин, оставшийся почетным президентом этого органа в России, впрочем, такую причину своего ухода опровергал, хотя и впрямь высказывал сомнения в безопасности вакцины в случае ее ускоренной разработки и сокращенных испытаний. – Ред.).

Так или иначе, но из-за спешки не были полностью соблюдены стандарты. И неудивительно, что люди не спешат прививаться.