"Мы первые, как Гагарин в космосе": как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

5 декабря в России началась вакцинация от COVID-19. Переживания и впечатления первых привитых – в репортаже Sobesednik.ru.

Насколько безопасна вакцина от коронавируса

В ближайшее время в Москве откроется 70 пунктов вакцинации. Первой приняла желающих привиться поликлиника №68, филиал 1 в Большом Строченовсом переулке в районе Замоскворечье. Огромное новое здание открылось только в июле этого года и соответствует всем требованиям времени: здесь есть и дорогостоящая аппаратура, и узкие специалисты, и комнаты отдыха для персонала. Словом, это поликлиника-мечта – безо всяких тебе очередей и толчеи в коридорах, которые нередко можно видеть в «обычных» московских поликлиниках.

Пункт вакцинации организовали на пятом этаже и в первый день массовой вакцинации 5 декабря позвали журналистов.

– Мы прошли достаточно серьезный путь, чтобы начать вакцинацию, – рассказала главный врач поликлиники Наталья Кузенкова, молодая и энергичная женщина. – Поскольку наша поликлиника участвовала в исследованиях, для нас эта вакцина не нова, мы уже привили больше количество людей в рамках исследований, и все наши доктора, все наши медсестры умеют работать с этой вакциной.

Начало вакцинации вызвало большой интерес у иностранных СМИ, их представителей было очень много. Зарубежные коллеги были активны и задавали много вопросов, но все они вертелись вокруг одних и тех же тем. Во-первых, почему так внезапно стартовала вакцинация (Путин объявил об этом в начале недели, почти сразу после регистрации вакцины американской фармацевтической компании Pfizer. А в субботу кампания по массовой вакцинации уже стартовала. – Прим. Sobesednik.ru).

Журналистка немецкого издания прямо в лоб спросила главврача: «Это что, соревнование?»

Во-вторых, всех интересовало: достаточно ли проверена, безопасна и эффективна вакцина, которую получают россияне.

– Вакцина зарегистрирована официально, прошла два этапа клинических исследований. Сейчас заканчивается третий этап. В рамках пандемии, существующих условий это совершенно ничему не противоречит, – ответила главврач.

Главврач Кузенкова Наталья Николаевна

Кстати, сама главврач поликлиники, с которой началась массовая вакцинация в Москве и вообще в России, прививку от коронавируса не сделала.

– Я уже переболела, у меня достаточное количество антител, – объяснила Кузенкова.

Кому нельзя делать прививку от коронавируса

Сейчас пройти вакцинацию могут люди от 18 до 60 лет. На этом первом этапе прививают тех, кто находится в зоне риска и имеет много контактов: социальных работников, учителей и медиков. Чтобы получить вакцину, человек не должен быть привит от гриппа за 30 дней до этого и не иметь противопоказаний по здоровью.

Сколько времени занимает прививка от ковида

За 30 минут до вакцинации нельзя есть и пить, спустя 30 минут можно попить воды. И конечно, никакого алкоголя: ни непосредственно до прививки, ни после в течение трех дней.

Всем желающим сделать прививку врачи советуют запастись временем и рассчитывать, что на получение вакцины от коронавируса придется потратить час. Сначала пациент заполняет анкету, где указывает свои заболевания, потом идет в кабинет к врачу общей практики, который задает ему вопросы. И только после этого направляется в кабинет вакцинации к медсестре делать укол.

Что спрашивает врач перед прививкой от коронавируса

Служащий департамента труда и социальной защиты Москвы Дмитрий Бабаков говорит, что давно хотел сделать прививку от коронавируса.

– Нам сказали, что есть возможность первыми получить вакцину, и я прямо вчера записался, – рассказывает Дмитрий. – Я как раз раньше работал в Федеральном медико-биологическом агентстве, знаю историю создания вакцины, и у меня нет никаких опасений. Я уверен, что вакцинация сильно поможет людям.

Дмитрий говорит, что он в зоне риска: через его учреждение в день проходит до 200-300 посетителей, и шанс заразиться большой. О последствиях коронавируса он знает: его 60-летний сосед умер из-за ковида, да и подвергать риску жену и ребенка, если станет бессимптомным носителем, мужчина тоже не хочет.

Разговор Дмитрия и врача общей практики занимает 7 минут – у него нет противопоказаний, здоровье в норме. Но перед тем, как сделать прививку после беседы с доктором, нужно подождать еще немного.

Вакцину размораживают непосредственно перед прививкой. Потом надо полчаса провести в комнате отдыха – и можно идти домой.

Следующий визит — за вторым компонентом вакцины — спустя три недели.

Что делать, если после прививки от коронавируса возникли осложнения

Интересуюсь у главврача: а вдруг что-то пойдет не так? К кому обращаться в таком случае пациенту?

– Конечно, есть четкий алгоритм действий, – отвечает Кузенкова. – Все наши пациенты, которые прикреплены к московским поликлиникам, имеют электронную медицинскую карту. И при любом вызове врача сразу возникает понимание, что это теоретически может быть какое-то нежелательное явление.

Организован колл-центр для этой когорты пациентов, – уточняет главврач, – лечить и наблюдать пациента врачи будут территориально, по месту прикрепления.

«Должен же кто-то быть первопроходцем»

Светлана Ивановна (фамилию женщина называть отказалась) – одна из тех, кто первым сделал прививку от коронавируса в рамках массовой вакцинации. Отважная дама призналась нам, что на укол пришла в хорошем настроении и не боится никаких последствий.

– Должен же кто-то быть первопроходцем. Полетел же когда-то Гагарин в космос, – смеется она. – Вот и мы своего рода тоже стали первыми, только в другой области.

5 декабря, в первый день вакцинации от коронавируса, в московской поликлинике №68 было привито 17 пациентов. Онлайн-запись на вакцинацию на портале mos.ru продолжается.