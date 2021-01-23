Доктор Мясников перечислил опасные побочные эффекты вакцины от коронавируса

Какие нежелательные реакции возможны после прививки от COVID-19, Sobesednik.ru рассказал врач Александр Мясников.

С началом вакцинации от коронавирусной инфекции не утихают споры по поводу безопасности тех или иных вакцин. Мы поговорили с главным врачом ГКБ №71, ведущим передачи на телеканале «Россия» «О самом главном» Александром Мясниковым, который объяснил, чего по-настоящему стоит бояться, а что – лишь выдумки чересчур мнительных людей.

– Я изначально против так называемой «войны вакцин», когда в прессе очерняют одну вакцину, а другую превозносят, – говорит доктор Мясников. – Это касается и нашей страны, и Запада. Они начали первыми, безосновательность их обвинений, может, сподвигла нас на такую контраргументацию.

Говоря о том, какая вакцина хорошая, а какая нет, люди часто не разбираются в вопросе, они просто бросают: «Да ну эту вакцину!»

Вся эта пропаганда вредит медицине. Вакцинация (по крайней мере людей из групп риска) – это единственное, что мы сейчас можем сделать.

– Ходят слухи, что посещать другие страны без пребывания на карантине можно будет тем, кто привит Pfizer...

– Не думаю, что будет так, скорее всего, будут пускать не по факту вакцинации, а по наличию антител. А то, что получается, 15 процентов населения Земли, уже перенесшие ковид, будут принижены в правах?

Не говорю уже о ковид-паспортах! Эта сегрегация по иммунному принципу противоречит основным понятиям прав человека.

Подождем, увидим, в наше безумное время может быть все.

– Какую вакцину вы бы посоветовали выбрать тем, кто хочет сделать прививку?

– Это не должен решать пациент. Пациент должен прийти к доктору, который в зависимости от его исходных данных предложит ему ту или иную вакцину. Сам пациент в этом вопросе не может разобраться. Выбор у людей, несомненно, должен быть, но из тех препаратов, которые выписывает врач.

Вы понимаете, что иностранную вакцину Pfizer к нам никто не завезет, а привозить ее контрабандой глупо. Совершенно профессионально вам говорю: игра не стоит свеч!

По уровню защиты вакцины одинаковые, а вот побочные явления у Pfizer пока больше, даже если брать информацию именно из американских источников, не ссылаясь на наши СМИ. Через какое-то время все это утрясется, появятся новые вакцины, первые вакцины – только самый первый шаг, который нужно рассматривать как величайшее достижение мировой науки.

Поливать грязью друг друга из-за вакцин – это последнее дело, дело политиков. Кстати, западные врачи никогда не говорят плохо про вакцину «Спутник V», в профессиональных журналах я этого не видел.

– А о каких «побочках» нашей вакцины вы лично знаете? И как памятка: какой эффект после прививки просигналит нам о необходимости немедленного обращения к врачу?

– Для всех вакцин общим являются боль в месте введения, слабость, озноб. Это даже не побочные эффекты, а показатель того, что вакцина действует, реакция вашего организма.

Из тех побочных явлений, которых боятся люди, я бы назвал первым аллергическую реакцию. При некоторых вакцинах могут быть даже иногда судороги, которые тоже не являются опасными.

То, чего мы боимся, – это отдаленные последствия, которые приписывают некоторым вакцинам: развитие рассеянного склероза, к примеру, и другие неврологические проявления.

Но это бывает настолько редко... Если бы это были живые вакцины, как было когда-то с полиомиелитом, но эти вакцины убитые, в них нет активных живых компонентов. Такого, что вы сделаете прививку, и надо бежать к врачу… пока таких проявлений не было.