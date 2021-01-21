Вакцину в ГУМе колют всем желающим без полиса и гражданства России: фоторепортаж

«Спутник V» возле Красной Площади разлетается как горячие пирожки, очередь растянулась на полтора часа.

С начала недели в московском ГУМе работает первая точка массовой вакцинации против COVID-19. Теперь для того, чтобы уколоться, не нужна справка с работы — достаточно просто показать паспорт.

Как рассказал корреспонденту Sobesednik.ru волонтер объединения «Мы Вместе», который работает на точке вакцинации, не нужно иметь с собой даже медицинский полис. Cдавать анализы на противопоказания также не требуется. Перед уколом вакцинируемого ждет только краткая беседа с терапевтом. На глазах волонтера, например, к прививке был допущен диабетик с повышенным уровнем сахара в крови:

Встречаться в ГУМе теперь можно не только у фонтана, но и в точке вакцинации

– Вообще-то сахарный диабет является ограничением. У человека был второй тип — показатель 8,7 ммоль/л. Я сходил, спросил у врача, тот говорит, что если это стабильное состояние, а не всплеск, тогда можно колоть, – рассказал волонтер. – Если вы переболели COVID-19 и у вас есть антитела, то это также не является противопоказанием. Если человек хочет, ему обязаны сделать укол, но в качестве частного совета — лучше два-три месяца подождать.

ГУМ пользуется популярностью у желающих привиться от коронавируса

Делать прививку в ГУМе могут не только россияне. За первые полтора дня отечественный «Спутник V» получил один англичанин и несколько представителей Ирана.

Главное препятствие — очередь из желающих. Пока в ней приходится проводить около полутора часов.

Сама процедура занимает 10-15 минут. Ещё полчаса после укола надо провести под наблюдением. Однако те, кто куда-то торопится и при этом хорошо себя чувствует, уходят сразу — их никто не задерживает.

Перед прививкой придется пройти осмотр у терапевта

Вакцина двойная. Через 21 день после первой прививки надо будет прийти за вторым компонентом и отстоять очередь заново.

На этой неделе заработают ещё несколько точек массовой вакцинации. Они расположатся во флагманском центре «Мои Документы» ЦАО, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и в нескольких торговых центрах, владельцы которых сами вызвались помочь с распространением вакцины.

Ждать укола нужно больше часа

Осенью прошлого года, на втором этапе исследования вакцины, добровольцам приходилось сдавать до 6 анализов — на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, антитела к COVID-19, тестирование на наркотические средства в моче, тест на содержание алкоголя и тест на беременность для женщин.