Сахмеев Владимир
Сегодня, в 13:26

Среди вакцинировавшихся москвичей разыграют пять автомобилей

Машины закупят на средства компаний-спонсоров. Победителей будут объявлять еженедельно

Фото: Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 14 июня по 11 июля в столице еженедельно будут разыгрывать по одному автомобилю среди тех, кто привился вакциной от коронавируса. Об этом сообщается в блоге градоначальника.

Автомобили закупят на средства спонсоров программы стимулирования вакцинации, а результаты будут объявлять в эфире канала «Москва 24».

Программа стимуляции вакцинопрофилактики действует с 27 апреля, но эпидемиологи до сих пор недовольны ее темпами. 

Сейчас все пожилые люди получают подарочную карту с номиналом на 1000 баллов или промокодом, который можно потратить на покупки.

На грядущей неделе власти города ввели ограничения на ночную работу баров, кафе, ТЦ, детских комнат и клубов. С 15 по 19 июня будут закрыты развлекательные объекты в парках.

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