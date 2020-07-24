Сахмеев Владимир
Сегодня, в 13:09

Нерабочие дни: как это было раньше

"Выходные Шредингера" от Путина: вместо заработка потерянный отпуск или вынужденный больничный

Фото: Global Look Press

Пандемия подарила России такой феномен как «нерабочие дни с сохранением заработной платы». Принуждение правительства за подписью президента сохранять доходы рабочего населения за счет работодателя ни к чему хорошему не привело.

Достаточно вспомнить кампанию «Вирусного профсоюза», которая наглядно показала, что бизнес не готов жертвовать ресурсами по указанию власти.

Руководители организаций начали уговаривать сотрудников на время «путинских» нерабочих дней брать отпуск или больничный « за свой счет». В некоторых компаниях предлагали освоить имеющиеся дни отпуска. Трудовая инспекция чаще всего в ответ на эти уловки бездействовала.

Петербургский метрополитен тогда уговорил многих сотрудников сначала подписать документы для выхода в неоплачиваемый отпуск «ради собственной безопасности», а затем уже объявил о сохранении зарплаты в нерабочие дни.

Многие интернет-магазины неожиданно добавили в свой ассортимент товары первой необходимости. То же самое произошло с офлайн-магазинами вроде тех, что раньше торговали семенами, одеждой и прочими товарами не из категории санитарных или пищевых.

Серьезно изменилась нагрузка мерчендайзеров и курьеров. А курьерами вынуждены были стать менеджеры по работе с клиентами, заместители директоров, официанты. Так в воздухе изменялись условия работы для этих сотрудников.

Объявленные с 15 по 19 июня «нерабочие с сохранением заработной платы» у большинства зависимых от ежемесячных доходов граждан мелькают флешбеками как при посттравматическом расстройстве. Щедрость Путина за счет работодателя настораживает: на чем придется экономить в ближайший месяц?

Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 1 неделю назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 1 неделю назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 2 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Политика 4 недели назад

"Справедливость" за деньги: как эсеры получают донаты от коррумпированного бизнеса

Политика 2 месяца назад

У сына сенатора Мизулиной нашлась квартира в Москве за 100 млн рублей

Общество 1 час назад

Собянин введет летом новый карантин в Москве? Что известно о возвращении цифровых пропусков

Общество 3 часа назад

Обморок на "Евро" и НАТО без ядерных ракет в Европе. Новости к утру 13 июня

Общество 20 часов назад

"Контрольный выстрел" для общепита. Титов оценил новый локдаун в Москве

Политика 21 час назад

"Зачем врал-то?" Пархоменко обвинил Путина в использовании русского вопроса в политических целях

Политика 22 часа назад

"Когда сядет Собянин?" Россияне в ярости из-за нового заявления мэра Москвы

Общество 22 часа назад

Собянин объявил дни с 15 по 19 июня "нерабочими с сохранением заработной платы"

Политика 23 часа назад

"Мистер президент, вы убийца?". Интригующее интервью Путина каналу NBC

Общество 23 часа назад

Организаторы отказались от очного "Бессмертного полка" из-за коронавируса

Политика 23 часа назад

"Стыдно за Россию": россиян взбесили поздравления Ким Чен Ына

Политика 23 часа назад

Франсуа Фийону прочат место в госкомпании РФ. Во Франции его осудили за коррупцию

Общество 1 день назад

У отеля в Петербурге, где живёт сборная России, запретили езду на электросамокатах

Политика 1 день назад

"Яблоко" требует от СК и Генпрокуратуры расследовать отравление Дмитрия Быкова

Общество 1 день назад

Лишь половина россиян рады быть гражданами РФ. Каждый пятый обижен на страну

Политика 1 день назад

Тетя Гудкова, мать Протасевича, Хованский, закрытие VTimes. Главное к 12 июня

Общество 1 день назад

"Чудом остались живы": Писатель Виктор Ерофеев рассказал о попытке отравить его

Общество 1 день назад

Адвокат разъяснил россиянам новые правила получения загранпаспорта в 2021 году

Политика 1 день назад

Песков: Путин не будет обсуждать с Байденом Навального

Политика 1 день назад

МИД Дании вызовет посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить инцидент с самолетами

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика