Нерабочие дни: как это было раньше

Пандемия подарила России такой феномен как «нерабочие дни с сохранением заработной платы». Принуждение правительства за подписью президента сохранять доходы рабочего населения за счет работодателя ни к чему хорошему не привело.

Достаточно вспомнить кампанию «Вирусного профсоюза», которая наглядно показала, что бизнес не готов жертвовать ресурсами по указанию власти.

Руководители организаций начали уговаривать сотрудников на время «путинских» нерабочих дней брать отпуск или больничный « за свой счет». В некоторых компаниях предлагали освоить имеющиеся дни отпуска. Трудовая инспекция чаще всего в ответ на эти уловки бездействовала.

Петербургский метрополитен тогда уговорил многих сотрудников сначала подписать документы для выхода в неоплачиваемый отпуск «ради собственной безопасности», а затем уже объявил о сохранении зарплаты в нерабочие дни.

Многие интернет-магазины неожиданно добавили в свой ассортимент товары первой необходимости. То же самое произошло с офлайн-магазинами вроде тех, что раньше торговали семенами, одеждой и прочими товарами не из категории санитарных или пищевых.

Серьезно изменилась нагрузка мерчендайзеров и курьеров. А курьерами вынуждены были стать менеджеры по работе с клиентами, заместители директоров, официанты. Так в воздухе изменялись условия работы для этих сотрудников.

Объявленные с 15 по 19 июня «нерабочие с сохранением заработной платы» у большинства зависимых от ежемесячных доходов граждан мелькают флешбеками как при посттравматическом расстройстве. Щедрость Путина за счет работодателя настораживает: на чем придется экономить в ближайший месяц?