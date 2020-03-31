Магазины добавляют в ассортимент гречку и мыло, чтобы продолжить работу

Активисты кампании «Вирусный профсоюз», про которую ранее писал Sobesednik.ru, сообщили, что некоторые предприниматели пошли на хитрый шаг, чтобы не выводить сотрудников на оплачиваемые «карантинные каникулы».

Поскольку из обновленного списка товаров первой необходимости исключили электротовары, все магазины техники должны были подчиниться указу президента о нерабочей неделе. Компания «Ситилинк» вышла из этого положения таким образом, что включила в ассортимент доставку жидкого мыла и туалетной бумаги (средства гигиены считаются товарами первой необходимости).

Онлайн-магазин одежды и обуви Lamoda и вовсе решил добавить в ассортимент крупы, чай и средства гигиены. При этом компания отправила многих работников в отпуск. Кого-то — в оплачиваемый, а тех, кто проработал меньше полугода — в неоплачиваемый. Тем, кто остался на работе, снизили зарплату. Теперь сотрудники пунктов выдачи будут получать фиксированный процент вместо обычного.

Активисты также поделились, что работникам компании Wildberries удалось добиться выдачи антисептиков и респираторов, но также известно о случае устного увольнения сотрудницы, которая ушла с работы с температурой.