Мерчендайзеров и строителей заставляют работать во время карантина

Организация «Социалистическая альтернатива» начала кампанию «Вирусный профсоюз». В соцсетях опубликована анкета для сотрудников, чьи работодатели нарушают трудовые права на фоне объявленной нерабочей недели.

Активисты отмечают, что сотрудников заставляют работать в выходную неделю, не платят положенных денег за время простоя (2/3 от зарплаты) или отправляют в «отпуск» без сохранения зарплаты.

С момента старта кампании уже описаны первые инциденты. Так, сеть «Ситилинк» требует от своих сотрудников работать всю грядущую неделю, а в случае несогласия писать заявление на увольнение. Приостановят работу только только в тех пунктах выдачи дискаунтера, которые находятся в закрытых торговых центрах.

Работников склада и доставки интернет-магазина Lamoda начальники тоже не отправили на карантин, объясняя это тем, что разъяснения Минтруда не касаются структур жизнеобеспечения. Напомним, Lamoda торгует одеждой и обувью.

По данным «Вирусного профсоюза», не остановит работу и строительная компания Crocus Group. Рабочие выйдут в понедельник на стройки как обычно. Также на давление со стороны начальства жалуются мерчендайзеры молочной компании Danone, которых уже не пускают в некоторые супермаркеты из-за карантина. Руководство настаивает, чтобы сотрудники брали другие объекты, где их коллеги находятся на больничном.

Danone делает мерчандайзеров разносчиками вируса. Ниже - история одного из таких мерчандайзеров.



Вирусный профсоюз уже готовит обращение в Трудовую инспекцию, но этого мало. Помогай нам, вступай в профсоюз: https://t.co/PGVZ0QToWY pic.twitter.com/tvv5xuEnak — Вирусный профсоюз (@viral_union) March 27, 2020

Телеграм-канал «Голос труда» сообщает, что в городе Братске рабочих в связи с заявлением Путина отправили в отпуск без сохранения заработной платы. Похожая ситуация складывается в Калуге на автомобильном заводе «ПСМА Рус».

В Петербурге владелец портала Fiesta.ru сократил штат журналистов, которых нанимал без составления договора, и отказался выплатить им часть мартовской зарплаты.

«Также мы получили информацию о нарушении трудовых прав в Yota. Там руководство считает, что раз все удаленно работают, то пусть продолжают. Указ Путина, дескать, криво написан, там нет слова про дистанционную работу. Есть сообщения от служащих и сотрудников министерств и ведомств, РЖД, различных музеев», — заявил в переписке с Sobesednik.ru активист «Вирусного профсоюза» Леонид Кригер.

По всем анкетам профсоюз готовит обращение в Трудовую инспекцию.