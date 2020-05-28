Правозащитники заявляют о судебных угрозах  со стороны компании "Сады Придонья"

Активисты инициатив «Вирусный профсоюз» и «СоцФем Альтернатива», сообщили, что в отношении них поступают угрозы со стороны компании «Сады Придонья» об исках по делам о клевете.

Ранее активисты опубликовали на своих ресурсах историю мерчендайзеров компании, которые отказались писать заявление об увольнении по собственному желанию или отпуске за свой счет. При этом отмечалось, что Трудовая инспекция бездействовала в отношении этой ситуации. В итоге под давлением им пришлось подписать заявление об увольнении по соглашению сторон.

После публикации в аккаунтах активистских инициатив появились комментарии представителей компании, которые утверждали, что предложение об увольнении поступило в ответ на нежелание выходить на работу. «Вирусный профсоюз» при этом уточняет, что работодатель не сделал спецпропуски для мерчендайзеров, чтобы те смогли передвигаться по городу в рабочих целях.

В отношении тех, кто отказывался уходить в неоплачиваемый отпуск, по информации активистов, применялись меры давления. «Преследование на рабочей территории (будут по пятам за ними ездить, контролировать каждый шаг и докапываться к каждой мелочи), штрафы и прочее», — поясняют правозащитники в своих сообществах.