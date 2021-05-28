"Готовится революция": доктор Гундаров описал сценарий обязательной вакцинации в России

Академик РАЕН, эпидемиолог Игорь Гундаров допустил ситуацию, при которой вакцинироваться от коронавируса вынудят всех россиян, даже антипрививочников.
В интервью Sobesednik.ru доктор Гундаров предположил: скандал с «обязательной» вакцинацией в Якутии и заявление мэра Москвы Сергея Собянина о возможном открытии «зон для привитых» в ресторанах и кафе, доступ в которые будет открыт только получившим вакцину, являются звеньями одной цепи с конечной целью создать такие условия, когда у россиян не останется выбора, кроме как сделать прививку от коронавируса. Даже если они не верят в ее эффективность.
– Мне очевидно, что готовится революционная ситуация. И то, что нарастает, несомненно, приведет к взрыву, – считает академик.
– Вам не будут запрещать (продолжать жить, не делая прививку от ковида. – Прим. Sobesednik.ru). Просто вы, скорее всего, никуда не сможете ни поехать, ни пойти.
– Владимир Путин пообещал, что обязательная вакцинация не будет введена в России!
– Вакцинацию официально вполне могут оставить добровольной. Но не исключено, что в будущем вас без прививки не пустят в магазин, на работу, за границу, на курорты. Что вы тогда будете делать? Правильно, побежите вакцинироваться!
– А вы сами делали прививку от коронавируса?
– Ни я, ни мои друзья, ни мои родственники, ни мои знакомые. Более того, власти все настолько грубо, нагло делают (агитируют за прививки. – Прим. Sobesednik.ru)…
– Медицина запрещает вакцинироваться во время эпидемии или во время вспышки ОРВИ, потому что вы уже могли заразиться, а вам еще долбанут вакцину – и возникает гипераллергическая, гиперактивная реакция и цитокиновый шторм.
Идем дальше: этот штамм, против которого год назад была сделана вакцина, мутирует. А сейчас какой штамм? Возможно, он уже совершенно другой.
– Но нам все официальные лица говорят, что российские вакцины справляются с известными штаммами. Они же не будут врать? Зачем им так настойчиво убеждать россиян делать прививку от коронавируса, если нет уверенности в эффективности вакцины?
– На мой взгляд, вакцины пропагандируются, чтобы отработать большие деньги, потраченные на их производство. Это мое мнение как врача.