"Похмеляться надо": Скурлатов жестко прошелся по Собянину

Сказать, что мэру Москвы Сергею Собянину в условиях пандемии «крепко достается» едва ли не за каждую вторую противоэпидемическую инициативу столичных властей, все равно что не сказать ничего. Более того, в последнее время Сергея Семеновича активно критикуют даже за отдельные высказывания.

И если насмешки и упреки экспертов после жалоб главы столичной администрации на низкие показатели по вакцинации горожан могли показаться кому-то не совсем справедливыми, то недавнее высказывание Собянина, за которое его откровенно «поласкают» уже второй день, на самом деле выглядит странно.

Мэр столицы в рамках встречи с предпринимателями на ВДНХ предложил создавать в городе «зоны, свободные от ковида», намекая на формирование соответствующих пространств в кафе и ресторанах, что якобы может мотивировать население активнее проходить иммунизацию. И многим, что вполне ожидаемо, подобная инициатива показалась не просто странной, а напрочь лишенной логики. С критикой в адрес Собянина после этого выступили пользователи социальных сетей, политологи и журналисты.

К примеру, российский политик, соучредитель Нацфонда развития регионов РФ и глава коалиции «Третья Сила» Игорь Скурлатов, и вовсе решил не быть многословным, а потому сразу выдал столичному градоначальнику прямую рекомендацию.