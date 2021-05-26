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"Ты лучше в отставку уйди": россияне послали Собянина в ответ на идею о "зонах" для привитых

Общество
20:15, 26 мая 2021

"Ты лучше в отставку уйди": россияне послали Собянина в ответ на идею о "зонах" для привитых
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Во время встречи с предпринимателями на ВДНХ столичный градоначальник Сергей Собянин озвучил еще одну неоднозначную идею о создании в ресторанах Москвы специальных зон для тех, кто привился от коронавируса.

Похоже, что подобная инициатива исходит от недовольства столичных властей темпами вакцинации в городе, вот только логика в этом предложении прослеживается слабо.

К примеру, зачем вакцинированным гостям заведений опасаться кого-то другого, если они уже защищены от вируса? Вопрос, во многом, риторический, но так скажут только эксперты. А вот простые россияне в выражениях особо не стесняются, а потому, в ответ на подобное предложение от Сергея Семеновича в социальных сетях и Телеграм-каналах под соответствующими новостями оставляют мэру Москвы массу нелицеприятных комментариев.

Некоторые даже призывают Собянина к «долгому пешему путешествию», намекая на оригинальность пункта назначения. Нашлись и те, кто напрямую предложил главе столичной администрации уйти в отставку. Более того, у некоторых предложение Собянина вызвало ассоциации с сегрегацией в США и еврейскими гетто времен ВОВ.

«Ты лучше в отставку уйди».

«Я бы послал Собянина в пешее долгое путешествие. Но не могу. Статья есть соответствующая».

«Бред какой-то».

«Значки всем на грудь, кто привился».

«На зоны не получится, так начнут вводить запрет на посещение общественных мест непривитым».

«Появятся таблички вход только привитым».

«В гетто тоже значки нужно было пришивать на одежду».

«Попахивает сегрегацией, кстати, вспомнилось как в лагерях во время ВОВ, людей разной расовой принадлежности или религиозных вероисповеданий помечали и группировали».

«Собянину тоже потом выделить отдельную зону, в корабле Рогозина, по пути на Марс».

«Это чтобы привитые не заразились от непривитых? Лучшей рекламы вакцине и не придумать».

«И отдельные туалеты».

«И опознавательные знаки (нашивки). И привилегии для привитых», – отводят душу в комментариях пользователи.

Теги: #Москва #Собянин #коронавирус

Рубрика: Общество

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